Efemérides del día de la fecha, 2 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1985, en este día se conmemora el aniversario de la aprobación del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena en el año 1949 además se insta a erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud (la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y el matrimonio forzado). La esclavitud moderna es definida como "situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder". Según datos de la ONU del año pasado, más de 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna (24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzado); y casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo, lo que equivale a más de 150 millones, están sujetos al trabajo infantil.



FALLECE LUIS FEDERICO LELOIR Luis Federico Leloir nació el 6 de septiembre del año 1906 en París, Francia. Discípulo de Bernardo Houssay (Premio Nobel de Medicina en el año 1947), Leloir se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la tesis doctoral "Las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de carbono". Más adelante, partió a Inglaterra para realizar un posgrado en la Universidad de Cambridge. En el año 1937 retornó al país y se desempeñó como ayudante de investigaciones en el Instituto de Fisiología hasta el año 1943. Debido al golpe de Estado acontecido ese último año y la destitución de Houssay del Instituto, Leloir decidió perfeccionar sus conocimientos en el exterior. Así, trabajó en el laboratorio de Carl y Gerty Cori y el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. En el año 1945 regresó al país y, junto a Houssay, trabajó en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Dos años después se convirtió en el director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar (actual Instituto Fundación Leloir). En el año 1970, fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono: "Los que no son científicos no entienden a lo que me dedico de la misma manera que yo no entiendo de tantas otras cosas. Es muy difícil de explicar. Tiene que ver con el metabolismo, con el comportamiento de las células, con complejas estructuras químicas. Mire, es sólo parte de un camino hacia lo más importante: saber más". Falleció en el 1987 en Buenos Aires.



"ONE SWEET DAY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1995, el sencillo "One Sweet Day" de Mariah Carey y Boyz II Men destronaba a "Exhale (Shoop Shoop)" de Whitney Houston del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Daydream" (1995) y compuesto la cantante estadounidense junto al grupo de R&B y Walter Afanasieff, la canción es acerca de la pérdida de un ser querido: "Cuando pierdes a alguien muy cercano te cambia la vida y tu perspectiva".