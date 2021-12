P U B L I C







Julio N. Carreras

Con la salida de los comunicados A 7405 y A 7407 del BCRA, se produjo una estampida de miedos en los particulares inversores en monedas extranjeras (dólares, etc.), que empezaron a pensar en la posibilidad de perder sus ahorros. No es así. En dichos documentos, se habla de las carteras que conforman el capital de los bancos y de las entidades financieras, y no están incluidas en ellas los depósitos y tenencias propiedad de terceros, ajenos a la entidad bancaria, siendo solamente meros clientes de ellas, y de la cual pertenecen a su cartera como clientes, y no como aportantes de capital. El sentido común indica que los activos de una persona depositados en las cuentas bancarias, que son de los clientes de un banco, les pertenecen exclusivamente a los clientes de ese banco, no formando parte de la cartera de la entidad financiera, sino, en algunos casos puede asumirse que se encuentran garantizados por el banco. Es lamentable que en un momento de crisis como el que estamos pasando, no se sepan explicar las comunicaciones que provienen, no solo de los funcionarios del gobierno, sino también de aquellos que utilizan cualquier circunstancia para buscar su "momento de gloria" en desmedro de las personas que solo son usuarios del sistema, y no pueden ni deberían tener que interpretar algún acto de una entidad del gobierno dicho con palabras que solo pueden ser comprendidas por técnicos en la materia. He tratado de ser lo más sencillo posible, aunque debo decir que, al no ser especialista en la materia, me costó bastante comprender, lo que yo llamaría el "alerta temprana" y la continuidad de escritos que se fueron presentando en los medios que trataban de iluminar, aunque algunos con conocimientos lo único que lograban era que se anticipara la noche. Creo que cuando se llegue a leer esta columna, ya todo estará claro y el susto habrá pasado. Lo que me queda agregar, es que no todo es digno de ser leído ni nada debe hacerse sin que medie, por lo menos, la lectura de algo con "sentido común".-