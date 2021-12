Después de las lluvias decidí realizar una recorrida por el arroyo Brazo Largo, para ver cómo se encontraba el mismo con respecto al pique de las distintas especies, para lo cual sume también al amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, especialista en reparaciones de reeles y cañas de pesca. Como de costumbre emprendimos la navegación desde la guardería del Camping Recreo Keidel. Nuestro rumbo es muy sencillo, solamente cruzar el Paraná Guazú e ingresar en la boca del Brazo Largo donde se encuentra Prefectura. Nuestro plan como siempre; recorrer el brazo largo realizando varias paradas e intentos a lo largo del mismo. Después de pasar por debajo del puente de la ruta 12 y de dejar atrás el camping el lavarropas que se encuentra a mano derecha, a unos quinientos metros realizamos la primera parada. Armamos nuestros equipos y mientras Jorge se dedicaba a la variada en general, por mi parte armé mis equipos y realicé encarnes con el fin de hacerle unos tiros a las tarariras, para lo cual utilicé anguilas vivas y en rodajas, además de haber preparado mí equipo para spinning al cual le coloqué un señuelo de media agua. Si bien el lugar donde habíamos parado pintaba de lo mejor, los piques solo se dieron en el equipo de Jorge encarnando con lombrices y para especies de piel menores, pequeños bagrecitos blancos. Levantamos ancla y navegamos con dirección siempre hacia la boca con el río Uruguay. Nueva parada esta vez bajo unos frondosos sauces que nos regalaban una sombra impresionante después de haber pasado un par de horas al sol. En esta segunda parada, Jorge recibió una fuerte corrida en su equipo y no pudo concretar la captura, nos quedamos con todas las dudas, sin más resultados nuevamente en marcha navegamos dejando atrás a mano izquierda el arroyo Ibicuycito donde no pudimos entrar por falta de agua. En realidad veníamos navegando con una profundidad máxima de 2,50 metros y en parte una mínima de 0,70 centímetros, con el agua en una temperatura de 28 grados. Tercer parada reacondicionamos equipos y carnadas y al agua. Aquí fue uno de mis equipos encarnados con anguila viva que marcó el pique a través de la chicharra del reel con una fuerte llevada, dejé llevar y clavé con firmeza, comencé a traer la pieza que venía en forma extraña. Ninguna sorpresa me dio cuando vi asomarse a una impresionante palometa gris. Encarne nuevamente con anguila viva y volví a repetir el lance al mismo sitio, al medio del arroyo, ni bien tocó la carnada el fondo la corrida nuevamente fue instantánea al igual que mi respuesta al clavar la pieza, otra pelea más para traer la pieza a bordo y nuevamente se repitió la especie con un palometón esta vez de lomo gris y panza dorada. La poca agua del Brazo Largo, más la temperatura, más estas palometas eran la sumatoria perfecta para la falta de piques de otras especies, dado que siempre hemos pescado bien en este arroyo especies como: bagres amarillos y blancos, paties, bogas, carpas, tarariras, dorados, pejerreyes en invierno entre otras especies. Finalmente decidí navegar hasta el arroyo Brazo Chico, que sale a mano derecha siempre aguas abajo, algo que me temía sucedió cuando en el ingreso el ecosonda me marcó solamente 0,40 centímetros de agua, para lo cual fue necesario el ingreso con la pata del motor levantada, después de ingresar la profundidad llegó a unos cómodos metro veinte de agua. Busque la sombra de unos sauces para repararnos del sol del mediodía, aquí adentro encontramos la respuesta de algún bagre amarillo chico solamente, por lo que después de almorzar emprendidos el regreso, disfrutando del maravilloso paisaje que nos regala el Brazo Largo en este sector, el que dejaremos por un tiempo pero sin dudas volveremos a visitar. En nuestro programa televisivo Nº 908 de esta semana, les mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Dientes afilados y muy voraces, desgarran todo tipo de carnadas.





Grandes palometas por el Brazo Largo, limitan el pique de otras especies.