Abella le pidió a Jorge Macri que "entregue la presidencia del partido" en provincia

Fue tras la asunción del primo del expresidente como ministro en el gobierno porteño, tomándose licencia de su cargo como intendente de Vicente López. "Especula con una vuelta a Vicente López, como todos los intendentes del PJ, con ser jefe de gobierno o ser candidato a gobernador en 2023", manifestó el jefe comunal. El intendente Sebastián Abella cuestionó fuertemente al flamante ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, por su decisión de abandonar la jefatura comunal del partido bonaerense de Vicente López. Abella aseguró que el primo del expresidente "especula con una vuelta a Vicente López, como todos los intendentes del PJ, con ser jefe de gobierno o ser candidato a gobernador en 2023? y por eso le pidió de forma "urgente" que entregue la conducción del PRO en territorio bonaerense. Además, el intendente de Campana acusa a Jorge Macri de haber utilizado el partido para "generar candidatos propios". De acuerdo a un artículo publicado en La Nación, días atrás Abella provocó ruidos internos cuando abandonó un grupo de WhatsApp que comparten los intendentes bonaerenses del PRO. No soportó, dice la nota, que Jorge Macri siguiera participando en temas de la provincia tras sellar su acuerdo con Larreta. "Todos comparten mi postura. Estamos pensando en darle la bienvenida a Soledad Martínez (asume en Vicente López) y en correrlo a él. Jorge Macri sigue hablando como si fuera intendente, pero él se fue a la Ciudad. ¿Es ministro, intendente y presidente del partido?", lanzó Abella. "Jorge construye pensando en él, no como presidente del partido", remarcó. Y agregó: "No es más intendente y se fue a la Ciudad. Tiene que entregar el partido, porque no tiene más nada que ver con la provincia. Él criticaba a Santilli cuando hablaba de la provincia siendo vicejefe de gobierno. Ahora, hace lo mismo". Abella hizo duros señalamientos hacia Jorge Macri, a quien acusa de haber utilizado el PRO bonaerense para posicionarse como candidato a gobernador. Y que no buscó que el partido "crezca" y "tenga autonomía". También criticó su aporte a la campaña de Santilli. "En 17 distritos de la provincia no hubo lista amarilla, porque no hubo un presidente que haya construido en las 135 localidades. Si querés ser gobernador o presidente, no te podés dar ese lujo", puntualizó. "Le deseo lo mejor en la Ciudad, pero que entregue de manera urgente el partido", concluyó el intendente de Campana.

