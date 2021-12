» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 03/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Regionales:

Tras la histórica derrota a manos de Juntos y el inminente inicio de la segunda mitad de su último mandato, el jefe comunal zarateño anunció que asume un cargo en el Gobierno nacional con el plan de buscar la reelección en 2023. El intendente Osvaldo Cáffaro se sumó este jueves a la lista de jefes comunales bonaerenses que decidieron abandonar sus cargos antes de tiempo. "Queridos vecinos he sido convocado a formar parte del Gobierno Nacional en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat", anunció el jefe comunal zarateño vía Twitter. Y añadió: "En este nuevo desafío tengan la plena seguridad que voy a dar lo mejor de mi trabajando como siempre para el bienestar de nuestro pueblo". Cáffaro ya solicitó licencia al Concejo Deliberante de Zárate y lo reemplazará Ariel Ríos, primer concejal electo en las elecciones del año 2019. En el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el hasta ahora intendente de Zárate asumirá la coordinación de programas de hábitat. "Es una temática que conozco desde hace mucho tiempo. Lo evaluamos con mi equipo y esta posibilidad estuvo hace un año atrás, pero no lo creía conveniente en plena pandemia" expresó. "Tenía que encargarme de la salud, por eso no era oportuno. El planteo siguió estando, por eso creo que ahora es el momento de tomar esta decisión", amplió el jefe comunal. Actualmente Cáffaro lleva adelante su cuarto mandato consecutivo en el Municipio de Zárate, tras haber ganado en 2007 y revalidado su puesto en 2011, 2015 y 2019. Sin embargo, este año fue bisagra para la oposición de Juntos: por primera vez el espacio amarillo pudo ganarle al kirchnerismo unido. En 2017 también había obtenido el triunfo, pero Nuevo Zárate -el partido vecinal de Cáffaro- y el PJ habían ido en listas separadas. En total son 18 los intendentes bonaerenses que han abandonado sus cargos antes de tiempo, especulando con la posibilidad de ser reelectos en 2023 sorteando la normativa que prohíbe más de dos mandatos consecutivos. Los intendentes en el gabinete de Alberto Fernández son Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, al frente del Ministerio de Hábitat; Gabriel Katopodis, intendente de General San Martín, como titular del Ministerio de Obras Públicas; Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, en el Ministerio de Desarrollo Social; Francisco Echarren, intendente de Castelli, en el Ministerio de Transporte; Santiago Maggiotti, intendente de Navarro, dentro del Ministerio de Hábitat; Ariel Sujarchuk, a cargo del ente que controla la Hidrovía; y ahora Osvaldo Cáffaro, que se anota en Hábitat. Por su parte, los intendentes en el gabinete de Axel Kicillof son Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, como jefe de Gabinete; Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, en el Ministerio de Infraestructura; Hernán y Zurieta, intendente de Punta Indio, dentro de la Dirección Provincial de Vialidad; y Héctor Olivera, intendente de Tordillo, con cargo en la Autoridad del Agua. En tanto, dentro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta está ahora Jorge Macri, intendente de Vicente López, como ministro de Gobierno porteño. Otros cuatro jefes comunales bonaerenses desembarcarán pronto en el Poder Legislativo: Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown; Carlos Puglelli, intendente de San Andrés de Giles; Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso; Walter Torchio, intendente de Carlos Casares; Érica Revilla, intendenta de General Arenales; y Claudio Rossi, su vecino intendente de Rojas.

Cáffaro ya solicitó licencia al Concejo Deliberante de Zárate y lo reemplazará Ariel Ríos, primer concejal electo en las elecciones del año 2019. TAMBIÉN SUJARCHUK SE VA DE ESCOBAR Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, anunció que será el nuevo como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. "Quiero contarle al pueblo de Escobar que Alberto Fernández me convocó a la Quinta de Olivos para designarme como Presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Esta decisión del presidente es parte del reconocimiento que hace a nuestra manera de gobernar el municipio", manifestó el jefe comunal. Sujarchuk transita su segundo mandato consecutivo en Escobar, tras haber renovado en 2019. Alberto Ramil quedaría a cargo de la intendencia.

