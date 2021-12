Accidente en Belgrano y Jacob; sólo daños materiales

Ayer por la tarde colisionaron una Gilera Smash y un Volkswagen 1500. "La mujer recién llamó para decir que está bien, pero que está esperando que tomen las placas radiográficas", comentó un efectivo del Comando Patrulla a nuestro cronista ayer por la tarde en la esquina de Belgrano y Jacob. Minutos antes, con su Gilera Smash la vecina había impactado contra el lateral izquierdo de un Volkswagen 1500 conducido por una joven, quien no necesitó ser trasladada hasta el hospital municipal. En el lugar, también se encontraba personal de la Dirección Municipal de Tránsito, a la espera del diagnóstico por imágenes y así poder liberar el lugar. Como se recordará, en cruces de dos vías de igual jerarquía, tiene absoluta prioridad de paso el que viene por la derecha. En el caso de las rotondas, tiene prioridad el que está circulando dentro de la misma por sobre el que pretende ingresar. La plaza Italia es un caso emblemático en nuestra ciudad, dado que es frecuente que la norma no sea respeta por parte de quienes circulan por diagonal Sarmiento y van a circunvalar el espacio público.

La moto transitaba por Jacob y el Volkswagen por Belgrano. La norma dice que el auto tenía prioridad de paso.

#Dato choque en Jacob y Belgrano una gilera 110 impacto contra la puerta de un VW 1500. La conductora de la moto con golpes leves fue trasladada al hospital por el SAME 1. Presente CP zona 2 y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/0a1x55uZ0M — Daniel Trila (@dantrila) December 2, 2021