La Dra. Gutiérrez recibe hoy la "Orden de la Campana" por su Acción Extraordinaria

Edición del viernes, 03/dic/2021







Se trata de la Directora Adjunta del Hospital Municipal San José, quien tuvo un destacado desempeño durante lo peor de la pandemia, realizando el seguimiento telefónico de los casos positivos. La diabetes y sus 62 años, la mandaron a confinarse en casa de manera preventiva. Merced a la pandemia, el hospital municipal San José perdía de manera presencial nada menos que a su Directora Adjunta, la Dra. Mónica Gutiérrez. Lo que parecía en principio unas vacaciones forzadas y en confinamiento, se transformó en un rol clave durante la pandemia, que la tuvo al pie del cañón (o más bien del teléfono) realizando una guardia telefónica que involucraban extensas jornadas que iniciaban a las 7:30 de la mañana y finalizaban a las 23, sin fines de semana ni feriados… "Los primeros 6 meses este sola, e incluso me llamaban en plena madrugada por alguna consulta. Llegué a supervisar unos 70 o hasta 90 pacientes positivos por día. El tema era ver la evolución y si estaban para internar, que no se dejen estar". El virus fue ganando terreno y hubo que sumar a otros profesionales que ella coordinaba: Martina Ahumada, Laura Alcover, Florencia Bonachini, Damián Canavese, Luis Sosa, Marina Mella, Carolina Martella, Mara González, Cristina Caffa, y Lidia Meyer entre otros. "Llegamos a supervisar a 5000 pacientes más sus contactos estrechos, que podían llegar a ser 3 familias con hasta 7 integrantes cada una", dice y aclara orgullosa: "El sistema de monitoreo de pacientes COVID positivo que diseñaron Cecilia Acciardi y Eleonora Penovi es ejemplo para toda la provincia de Buenos Aires… es maravilloso lo que se hizo porque además del control médico, se realizaba un monitoreo y asistencia de las personas o familias aisladas en sus domicilios, que articulábamos con la Secretaría de Desarrollo Social. Así se llegaba también con medicamentos, comida, algún trámite impostergable…" La experta en Terapia Intensiva señala que, más allá de la enfermedad que toque, lo emocional es clave en la evolución del paciente. "Si estás deprimido, hasta un simple resfrío se puede complicar casi inexplicablemente. Un paciente es alguien endeble, sensible, que está asustado. Por eso, aunque sea por teléfono, es fundamental que el doctor empatice con su paciente, lo contenga y lo acompañe…". La Orden de la Campana toma a la Dra. Gutiérrez por sorpresa. Simplemente le informaron que había sido distinguida con el galardón comunitario. "Fue totalmente inesperado para mí, y estoy sumamente agradecida por semejante reconocimiento que comparto con todo el equipo". A lo largo de estos meses he recibido innumerables muestras de agradecimiento y afecto. Gente ya dada de alta, que la llamó para agradecerle hasta las lágrimas, o directamente fueron hasta su casa en Zárate para regalarme flores, bombones, plantas, desayunos, chalinas… "Es que fueron muchos días, y una se transformaba prácticamente en la única referencia y contención. Recordemos que poco se sabía del bicho, y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Hay gente que a pesar de tantos cuidados y esfuerzo, lamentablemente se fue igual. No hay que relajarse. El bicho ya está volviendo a molestar en Europa y está mutando. Nos tenemos que seguir cuidando entre todos", concluye.

#Adelanto 03/12/2021

Viernes 3 de Diciembre de 2021:

