Impulsan la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley de Parto Humanizado

Soledad Alonso participó ayer en La Plata del 9º Foro "Camino al Parto Respetado en la Provincia de Buenos Aires". "Que todo esto nazca de una manera horizontal, plural, y participativa me enorgullece", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad. Liderado por la diputada provincial Mariana Larroque, y con la participación de la diputada provincial Soledad Alonso, ayer tuvo lugar en La Plata el 9no. foro "Camino al Parto Respetado en la Provincia de Buenos Aires" organizado especialmente para integrantes de la Región Sanitaria V, quienes participaron de manera remota a través de la plataforma zoom. La diputada provincial Mariana Larroque impulsó en 2020 la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Parto Humanizado. Es además autora de un proyecto de Ley que propone la creación de un Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado e impulsora de los Foros de participación "Camino al Parto Respetado en la Provincia de Buenos Aires" que se realizan en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Al momento de su intervención, Alonso señaló: "Los que se atraviesan en un parto son momentos en que nos encontramos atravesando situaciones muy complicadas y difíciles. Más allá de la situación, para algunas inédita cuando son primerizas, hablamos de en un estado de vulnerabilidad absoluta, en el que una se entrega al sistema de salud esperando que la contengan y la ayuden… sin embargo, creo que son pocas las que han podido experimentar esa sensación de protección, de cuidado, de atención no sólo una que es madre, sino también con el niño o niña que vino al mundo. Son momentos que te separan de tu bebé cuando nace, no te informan qué es lo que va a pasar, y al carecer de información, justamente, se está a la voluntad y merced de profesionales que supuestamente están ahí para ayudar y contenerte. Por esta razón es que la violencia obstétrica está tipificada en la ley". "Creo que es una hecho histórico el que se lleve a la cámara de diputados de la provincia esta ley de parto humanizado, que implica información y derechos humanos garantizados, el cuidado que merecemos como mujeres en ese momento y el de nuestros niños. Es fundamental que sigamos avanzando, como lo hacemos nosotros, desde el Frente de Todos: se avanza con una escucha activa, se avanza no desde un escritorio haciendo una ley, sino escuchando a los y las militantes, a las mujeres, a las organizaciones libres del pueblo, al sistema de salud, a los profesionales para poder enriquecer esa ley. Después nos queda, como militantes, militarla… una vez que se sancione esta ley hay que ir barrio por barrio, casa por casa, para que cada persona gestante sepa cuáles son sus derechos al momento de tener su parto, cuáles son las protecciones que ella debe requerir tener, la información, las intervenciones… Que todo esto nazca de una manera horizontal, plural, y participativa me enorgullece", señaló la legisladora de Campana y agregó: "Hablar de parto respetado es no solamente una obligación sino también un compromiso. Para nosotras es importante construir y pensar cómo logramos reducir las situaciones de violencia obstétrica dentro de los hospitales de la provincia, cómo logramos partos respetuosos y cómo logramos hacer jugar el deseo de las personas gestantes en el momento de parir, así como lo hicimos al momento de concebir". Alonso agradeció en la oportunidad a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucia Portos; a la Directora Provincial de Equidad en Género en Salud del Ministerio de Salud PBA Sabrina Balaña; a la Directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de HCD Buenos Aires Mariela Breard, a la Directora Ejecutiva de la Región Sanitaria V, Mariela Torres y a la diputada provincial Mariana Larroque.

Alonso ayer en La Plata, durante el foro destinado a los integrantes de la Región Sanitaria V.





