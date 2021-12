Corría el año 1883, cuando uno de los frigoríficos más importantes de América del Sur comienza su actividad en nuestra ciudad, "The River Plate fresh meat" Co. Ltda. Cercano al Paraná de las Palmas y con una adecuada conexión por vía férrea y marítima con Buenos Aires. En el año 1924 se origina un incendio, que según se dijo fue intencional, y que destruyó gran parte de las instalaciones. Dos años después el frigorífico cerró y se trasladó Dock Sur. En la actualidad, la esquina de Castelli y Becerra conserva las mismas líneas arquitectónicas y la poderosa presencia que tenía hace cien años. El lugar donde antiguamente se encontraba la carnicería número 1 del frigorífico permanece abandonada y casi derruida bajo la atenta mirada del águila que se encuentra en el techo del edificio. Su puesta en valor representaría un importante logro para Campana que ha perdido a lo largo de los años edificios que simbolizaban no solo el devenir histórico de la ciudad, sino también, el paso de nuestros antepasados por ella. Fueron demolidos en aras de la modernidad el edificio del Banco provincia y la antigua Iglesia Católica, otros cayeron por falta de mantenimiento como la casa de los Costa. Algunas voces se alzaron, pero faltó voluntad política para llevar adelante las gestiones necesarias para evitar que el patrimonio arquitectónico fuera diezmado. El patrimonio cultural de la ciudad ha sufrido embates una y otra vez sin que nadie que tuviera en sus manos el poder para evitarlo, hiciera algo que lo impidiera. El trabajo para evitar que esto siga sucediendo debe ser mancomunado y desde una perspectiva social, histórica y arquitectónica. Social para que, respetando nuestra identidad, podamos garantizar el acceso presente y futuro al patrimonio de la ciudad, histórica porque todos los edificios antiguos tienen una historia que merece ser contada y arquitectónica como una manera de salvaguardar aquello que fue construido para perdurar a través del tiempo. Ahora se encuentra en peligro el edificio de la Biblioteca Jean Jaures y los talleres del periódico Ideas. Este centenario edificio fue uno de los escenarios de la historia política de nuestra ciudad y desarrolló durante largos periodos una intensa actividad cultural. Dependerá de los que nos gobiernan hoy tomar cartas en el asunto para evitar que otro edificio histórico sea derrumbado. Guillermo Guasconi DNI 8189262



Vista lateral de la esquina de Castelli y Becerra. Foto: Google Street View.