ENTRA EN VIGENCIA La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, adelantó que el pase sanitario con el que se busca restringir la asistencia de personas que no tengan el esquema de vacunación completo en eventos con alta concurrencia "va a estar seguramente la próxima semana". Según dijo durante una conferencia de prensa en Santa Fe, la implementación de este instrumento, que busca seguir incentivando la vacunación contra el Covid-19, está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa). La funcionaria llegó a la capital santafesina para visitar junto a su par provincial Sonia Martorano, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, que este jueves cumple 60 años.



OPTIMISMO INFLACIONARIO Tras el cierre de la 27º Conferencia Industrial de la UIA, que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, desde el gobierno se mostraron confiados en que la inflación de noviembre estará por debajo del 3%, pese a la aceleración que mostró el sector de la carne en los últimos días. Respecto de la idea de armar una canasta con productos frescos, frutas y verduras, las fuentes gubernamentales reconocieron que, en los últimos dos meses, estos rubros influyeron mucho en la inflación y que al estar atomizados en la esfera productiva y en la esfera comercial, hay factores que no son de fácil control y regulación. Ante este escenario, se piensa en una bolsa de productos con un precio de referencia. Dentro del grupo económico también se está analizando una derogación progresiva del plan de doble indemnización ante los despidos. PRÁCTICAS PARA TODOS El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la 27º Conferencia Industrial de la UIA, donde adelantó que la semana próxima presentará un proyecto de ley para que todas las escuelas secundarias de la Ciudad tengan "prácticas educativas en ambientes laborales" en el último año de cursada. Al abrir la segunda jornada de exposiciones de la conferencia organizada por la Unión Industrial bajo la consigna "Exportar Valor Argentino: claves para un Mercosur productivo", Rodríguez Larreta destacó la necesidad de realizar "una transformación educativa que esté apuntada al mundo de trabajo" como parte de los desafíos que tiene la economía argentina. El mandatario porteño sostuvo que "hay que profundizar el vínculo de la escuela con la industria, no hay que tenerle miedo a eso" y destacó las "prácticas educativas en ambientes laborales" que "en la Ciudad ya funcionan en las escuelas técnicas", al tiempo que reconoció que "es un tema que genera discusión". LIDERADO POR MUJERES El Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá por primera vez en su historia a dos mujeres en sus máximos cargos de conducción, tras anunciarse que Gita Gopinath será la nueva subdirectora del organismo. Gopinath, actual economista Jefe del Fondo, ocupará desde enero su nuevo cargo en reemplazo de Geoffrey Okamoto, y secundará a la directora gerente, Kristalina Georgieva, en la conducción del organismo. Como jefa del departamento de investigaciones del FMI, monitorea la economía global y tiene, entre otras tareas, la elaboración del Panorama Económico Mundial, y conoce la situación argentina. La nueva subdirectora deberá también enfrentar el desafío de dos objetivos principales del Fondo como ayudar a doblegar la pandemia del coronavirus y tener un rol más activo en la lucha contra el cambio climático.