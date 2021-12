El Gobierno confirmó que no habrá bono para los jubilados

Así lo manifestó la portavoz presidencial en conferencia, y aseguró que "no existe la idea de ningún tipo de devaluación". Se acerca fin de año y los sectores más afectados por la crisis económica apelan a percibir algún tipo de ayuda del Gobierno. A pesar del incremento de la mínima del 12,11% en que anunció la ANSES, los jubilados no recibirán bono de fin de año en diciembre. "No existe esa posibilidad en este momento", manifestó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en conferencia de prensa sobre el tema. También destacó que el bono que percibirán los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo se presenta como "una suerte de aguinaldo". Para Cerruti no se trata de un plan social sino de un plan de trabajo. "El Plan Potenciar Trabajo paga en diciembre una suerte de aguinaldo, porque no es un plan social, sino un plan que está ligado a potenciar otro tipo de trabajo", afirmó. Y agregó: "Se trata de un plan de trabajo vehiculizado a través de las organizaciones sociales, por lo tanto cobran una suerte de aguinaldo, en diciembre y ahora también se va a hacer e incluye a un millón de beneficiarios". El lunes el Gobierno confirmó que pagará un bono de ocho mil pesos a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, que será abonado el 20 de diciembre. La disposición trascendió después de una reunión entre el ministro de Desarrollo Juan Sabaleta y el jefe de Gabinete Juan Manzur y alcanzará a un millón cien mil personas. Asimismo, la portavoz manifestó: "No existe la idea de ningún tipo de devaluación y la brecha entre los diferentes tipos de dólares es menor que la que existió. Creemos que es un buen momento para seguir con mucha tranquilidad en todos los temas que estamos trabajando". Cabe destacar que el dólar blue cotiza a $197,50 para la compra y $200,50 para la venta, un 88,17% por arriba del valor oficial. Además, defendió la asignación de las partidas presupuestarias para 2022 y destacó que el ministro de Economía Martín Guzmán está trabajando junto a su par de Educación Jaime Perczyk en las partidas de educación. "Es un presupuesto de crecimiento, que refleja los índices que la Argentina está teniendo. Este gobierno no es un gobierno que va a hacer un ajuste, es un gobierno que lleva adelante una política de crecimiento con inclusión y se verá reflejado en el Presupuesto", afirmó.