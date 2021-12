Joan Manuel Serrat dice adiós a los escenarios

El gran cantante reveló las razones de su retiro.

A sus 77 años, Joan Manuel Serrat se despedirá de los escenarios. Luego de una prolífica carrera de 65 años, el gran cantante español ha decidido decirle adiós a su público, impulsado por cuestiones personales y también por su vivencia de la pandemia.

Serrat se despedirá de su público de la mejor manera: con una gira de conciertos. El tour tendrá comienzo en abril de 2022 en Nueva York y cerrará a finales del año que viene en Barcelona. "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", fueron las palabras del compositor a "El País".

Sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión del retiro, el cantante de "Fiesta" expresó al mencionado medio: "Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias".

Una vida en los escenarios

Joan Manuel Serrat ha reflexionado sobre la dichosa vida que ha tenido, rodeado de cariño, pudiendo dedicarse a lo que ama y haber tenido la posibilidad de viajar por el mundo llevando sus canciones. "He tenido un oficio que me ha permitido conocer el mundo y conocer a gente magnífica y me ha hecho una persona querida por mucha gente. Dijéramos que hasta la fecha me he sentido un hombre bien querido y bien vivido", reveló.



A FIN DE MES, SERRAT CUMPLE 77 AÑOS





Fuente: www.canalnet.tv