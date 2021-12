El domingo se corrió una nueva edición del tradicional evento de "La Feliz", que también incluyó pruebas de 5 y 10k. Participaron 17 campanenses, destacándose el 5º puesto en los 10K que obtuvo Alexander Matías Gómez, representante del CCC.

El pasado domingo se realizó la 24ª edición del Medio Maratón "Ciudad de Mar del Plata", un evento organizado por Sportsfacilities que, además de los 21K, también incluyó pruebas de 5 y 10 kilómetros.

De esta manera, casi 7 mil atletas de distintos puntos del país se dieron cita en "La Feliz" para ser parte de esta fiesta del running en un marco que solo puede ofrecer Mar del Plata.

Entre ellos, estuvieron presentes 17 campanenses que generaron que nuestra ciudad tenga representantes en las tres distancias.

La participación más destacada fue la de Alexander Matías Gómez, atleta del Club Ciudad de Campana, quien realizó su mejor marca personal en los 10K con un tiempo de 32 minutos y 47 segundos. Así, finalizó 5º en la General (a poco más de dos minutos del ganador, Ulises Sanguinetti) y 2º en la categoría 20-29 años.

"Fue una linda experiencia, en un circuito muy duro por las cuestas que tiene. Por suerte el clima ayudó", contó Gómez en su regreso a Campana, donde entrena bajo la tutela de Diego Marquine.

"Corrí con lindas sensaciones y lo hice siempre enfocado en tratar de sostener un ritmo fuerte. Sin embargo, no me esperaba bajar mis tiempos en un circuito tan duro como el de Mar del Plata. Tuvimos que atravesar tres pendientes de 300 metros y yo solo pensaba en no salirme del ritmo", repasó Gómez, quien llegó a ubicarse el cuarto puesto, aunque a pocos metros del final fue superado.

Otra destacada actuación fue la de Hernán Bueno, coordinador del equipo Runners Campana, quien terminó en el 4º puesto de la General de los 5K con un tiempo de 17 minutos y 29 segundos.

El "equipo Violeta" del running local contó con otros catorce representantes, entre los cuales se encontraban cuatro debutantes en los 10K: Ian Aramayo, Emanuel González, Cintia Maldonado y Antonella Lares.

Los resultados de los integrantes de Runners Campana que corrieron los 10K, fueron los siguientes:

-Samuel Acchurra: con 46m27s fue 222º en la General y 42º en la categoría 30-34 años.

-Ian Aramayo: con 46m30s fue 228º en la General.

-Emanuel González: con 46m32s fue 229º en la General y 49º en la categoría 20-29 años.

-Cintia Maldonado: con 47m19s fue 249º en la General y 13º en la categoría 35-39 años.

-Mónica Papalardo: con 50m54s fue 461º en la General y 3º en la categoría 55-59 años.

-Marina Peirone: con 51m5s fue 475º en la General y 20º en la categoría 40-44 años.

-Denise Maro: con 52m56s fue 603º en la General y 24º en la categoría 20-29 años.

-Renzo Céspedes: con 52m58s fue 608º en la General y 100º en la categoría 30-34 años.

-Antonella Lares: con 53m42s fue 667º en la General y 29º en la categoría 30-34 años.

-Andrés Rajoy Riva: con 55m55s fue 860º en la General y 95º en la categoría 35-39 años.

-César Castañeda: con 1h2m26s fue 1.627º en la General y 97º en su categoría 45-49 años.

Además, también por Runners Campana, Víctor Triviño corrió los 21k y con 1h49m40s, su mejor marca, terminó 927º en la General y 137º en la categoría 45-49 años. Mientras Mariana Medina y Alejandro Alcaraz participaron en los 5K.

Finalmente, en representación de Soquetes Campana, grupo entrenado por la profesora Mayra Di Aloi, la atleta Mariana Leguizamón también corrió los 10 kilómetros, finalizando 1.106º en la General y 30º en la categoría 50-54 años con un tiempo de 58 minutos y 13 segundos.