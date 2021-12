Los Caballeros reciben el sábado a UNLAM por la Copa de Plata del Nivel A de la Federación Metropolitana. Mientras las Damas juegan el domingo ante Los Indios de Moreno por la Copa de Oro del Nivel C1. Este fin de semana, las tiras masculinas y femeninas de vóley del Club Ciudad de Campana tendrán sus últimas presentaciones como locales del año en cuanto a la competencia que desarrollan dentro de la Federación Metropolitana (FMV). Los Caballeros reciben este sábado a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) por la sexta fecha de la Copa de Plata del Nivel A. La jornada tendrá acción en todas las categorías, comenzando a las 9.30 con el partido de Sub 13. Posteriormente también jugarán los Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21, siempre en el gimnasio de la calle Chiclana. Por su parte, las Damas recibirán el domingo a Los Indios de Moreno por la sexta fecha de la Copa de Oro del Nivel C1. En este caso se disputarán solo tres encuentros de la tira, que comenzará las 10 con el enfrentamiento de las Sub 21. Luego será el turno de las Sub 19 y, finalmente, la jornada se cerrará con las Sub 17. Los otros dos encuentros de la tira ya fueron adelantados: las Sub 13 cayeron 3-1, mientras las Sub 15 perdieron 3-2. El cierre del fixture de esta etapa está previsto para el próximo domingo 12 de diciembre, cuando la tira Caballeros sea visitante ante Club Italiano y la tira Damas enfrente a AFALP en el Palomar.

LOS SUB 15 ESTÁN INVICTOS EN LA COPA DE PLATA DEL NIVEL A, CON CINCO TRIUNFOS EN CINCO PRESENTACIONES.