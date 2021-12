Después de 18 años en Villa Dálmine, el campanense se alejó del Violeta en 2014 y recién el pasado domingo volvió a pisar el campo de juego de Mitre y Puccini, esta vez con la camiseta de Sportivo Baradero para enfrentar a Atlético Las Campanas. El Torneo Regional Federal Amateur se juega, literalmente, a lo largo y ancho del país. De hecho, participan 225 equipos divididos en diferentes regiones. Por ello es una competencia que esconde muchas historias. Y en lo estrictamente local, el pasado domingo se dio una de ellas, cuando Atlético Las Campanas recibió a Sportivo Baradero en cancha de Villa Dálmine. "Fue como volver a casa", contó Gerardo Gómez, actual capitán del equipo de Baradero, quien, después de siete años sin hacerlo, pisó nuevamente el campo de juego del Violeta, club que lo cobijó por 18 años. "Empecé a los 5 y me fui en 2014, cuando ya tenía 23", recuerda el campanense, quien pasó por la Escuelita, las categorías infantiles y las divisiones juveniles antes de debutar en Primera en septiembre de 2011, cuando el equipo por entonces dirigido por Walter Nicolás Otta venció 3-1 como visitante a Deportivo Armenio por Copa Argentina. Después siguió en el plantel superior, fue parte del equipo que logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2012 ("seguimos todos en contacto") y continuó hasta mediados de 2014, cuando partió de la institución. "Y no volví nunca más al estadio. Apenas una vez, porque Renso (Pérez) me insistió antes de que él se vaya a Arsenal de Sarandí. Así que volver al club y volver a jugar en la cancha estuvo bueno. Y fue muy emotivo: sentí que volví a mi casa", señaló el campanense en diálogo con La Auténtica Defensa. Igualmente, "Gera" aclara que también se siente "en casa" en Sportivo Baradero, club en el que recaló a finales de 2014, después de un breve paso por Belgrano de Zárate. Y con el Lobo, además de participar de la liga local (que incluye a los equipos de San Pedro), también jugó en el Federal B entre 2015 y 2019. Incluso, en 2017 llegó hasta semifinales, instancia en la que los eliminó Camioneros. Sin embargo, la reestructuración del Torneo Federal y la pandemia llevaron a Sportivo a comenzar de cero nuevamente. Por eso, hoy está disputando el Torneo Regional Federal Amateur. Y a pesar de no haber incorporado grandes refuerzos, lo está haciendo de gran forma: con dos victorias y un empate es el único líder de la Zona 3 de la Región Pampeana Norte. "Por suerte veníamos con actividad en la liga local y llegamos con ritmo a este campeonato. Nuestra idea es darle para adelante y ver hasta dónde podemos llegar. No tuvimos muchos refuerzos, pero tenemos una base importante de jugadores que lleva varios años jugando juntos", explica Gómez. En ese sentido, el campanense recalca el gran compañerismo que ha encontrado en Sportivo a lo largo de los últimos siete años: "Tengo amigos de mis primeras temporadas con los que me veo y sigo en contacto. Incluso, allá en Baradero me han dicho en más de una oportunidad que me quedé a vivir. Y no estaría mal, porque es una ciudad que me gusta mucho y que me trata de gran manera", revela. Más allá de esas invitaciones, a sus 31 años sigue viajando para entrenarse, aunque últimamente se le han complicado los horarios por una nueva responsabilidad laboral que asumió este año. "El viaje es cansador, pero después todo se hace muy llevadero por el grupo y por la gente", remarca. Y por la pasión por lo que hace. Si no, difícilmente seguiría dándole a la redonda. "Todos los años llega el 31 de diciembre y me digo: ´éste es el último´. Pero ya llevo siete años así", se ríe. Por lo pronto, este nuevo desafío que afrontó con Sportivo Baradero le dio la posibilidad de volver a jugar en Mitre y Puccini. "Cuando me enteré que Las Campanas hacía de local en la cancha de Villa Dálmine me motivó mucho. Y a pesar que llovió muchísimo, el campo de juego se la aguantó re bien y por suerte nos dejó jugar", cierra Gerardo, probablemente, el jugador que más disfrutó el partido del pasado domingo. Y merecido lo tiene.

GERA GÓMEZ SE DIO EL GUSTO DE JUGAR NUEVAMENTE EN MITRE Y PUCCINI (FOTO: MUNDO BARADERO).



CON MÁS CARAS CONOCIDAS Para enfrentar a Atlético Las Campana, Sportivo Baradero llegó al estadio de Mitre y Puccini con muchas caras conocidas para el fútbol de nuestra ciudad. En defensa, además de Gerardo Gómez, presentó a otro campanense: Brian Aranda jugó como lateral derecho. Además, contó con el interminable Ariel "Pity" Giles (campeón con Villa Dálmine en la Primera C 1995/96); con Michel Gómez y Francisco Ramis (ex Puerto Nuevo ambos); y con Diego Pérez Díaz y Rodrigo Carreras (ambos de paso reciente por las divisiones juveniles y la Reserva de Villa Dálmine).