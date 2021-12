Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/dic/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 03/dic/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

FINAL Y CLASIFICACIÓN Talleres de Córdoba se convirtió en el segundo finalista de la Copa Argentina al vencer 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza con un penal convertido por Diego Valoyes. De esta manera, el Matador se trasnformó en el rival de Boca Juniors en la final que se disputará el próximo 8 de diciembre. Pero lo más importante para el conjunto cordobés es que se aseguró un boleto en la próxima Copa Libertadores, por la combinación de resultados entre esta final de la Copa Argentina y la Tabla Anual de la Liga Profesional. Al mismo tiempo, las perspectivas del Xeneize de llegar a la máxima cita continental mejoraron con esta resolución (se clasifica si mañana vence a Arsenal).



ARRANCA LA ANTEÚLTIMA Con tres partidos, este viernes comienza la 24ª y anteúltima fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional. A las 19.15 horas jugarán: Central Córdoba vs Unión (nuevamente sin el campanense Nicolás Blandi) y también Colón vs Atlético Tucumán. En tanto, desde las 21.30 horas se medirán Vélez Sarsfield y Patronato. EMPATÓ EL PSG Con Lionel Messi y Ángel Di María como titulares (Leandro Paredes y Mauro Icardi ingresaron en el ST), Paris Saint Germain igualó 0-0 como local frente a Niza por la 16ª fecha. Igualmente mantiene una diferencia de 12 puntos con su escolta, que ahora es el Olympique de Marsella. PREMIER: TODO IGUAL En la 14ª fecha de la Premier League ganaron los tres equipos que lideran el certamen y nada se modificó en la parte alta de la tabla: Chelsea venció 2-1 a Watford y llegó a los 33 puntos; Manchester City derrotó 2-1 al Aston Villa de Emanuel Martínez y ahora tiene 32 unidades; y Liverpool goleó 4-1 a Everton y suma 31. Ayer, Manchester United superó 3-2 a Arsenal con un doblete de Cristiano Ronaldo y volvió al triunfo luego de tres partidos. TRES GRITOS ARGENTINOS En la 15ª fecha de la Serie A de Italia se registraron tres goles argentinos: Nahuel Molina marcó ayer para el Udinese, que igualó 4-4 con Lazio; Lautaro Martínez anotó para Inter, que superó 2-0 a Spezia; mientras Paulo Dybala convirtió para Juventus, que le ganó 2-0 a Salernitana. El líder del campeonato es Napoli (2-2 con Sassuolo), con un punto de ventaja sobre Milan (3-0 a Genoa). NACHO Y ZARACHO, CAMPEONES Atletico Mineiro venció ayer 3-2 como visitante a Bahia en un partido pendiente de la fecha 32 y se consagró campeón del Brasileirao al hacerse inalcanzable para el escolta Flamengo a falta de tres fechas para el final del certamen. En el nuevo monarca fueron titulares los mediocampistas argentinos Ignacio Fernández y Matías Zaracho. JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Con los títulos logrados por Nazareno Sasia (Lanzamiento de Bala), Santiago Lorenzo (tenis de mesa), la delegación Argentina acumula ahora 13 medallas de oro (también 12 de plata y 27 de bronce) en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Cali. Al cierre de esta edición, el medallero pasó a ser liderado por el local, Colombia (44 de oro, 28 de plata y 44 de bronce) y por detrás se ubican Brasil (43-32-40), México (35-62-27), Estados Unidos (35-20-25) y Cuba (23-15-13). Por su parte, Argentina ocupa el sexto lugar. COPA DAVIS: SEMIFINALES Ayer, con la victoria 2-0 de Rusia sobre Suecia quedaron definidos los cuatros semifinalistas de la Copa Davis: los rusos enfrentarán a Alemania, mientras la otra llave será entre Serbia y Croacia.

