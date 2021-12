Entregaron la Orden De La Campana a la Dra. Mónica Gutiérrez

Fue ayer, coincidiendo con el Día del Médico, en reconocimiento por su Acción Extraordinaria desde el inicio de la pandemia. "Le decía a Dios: mándame a una persona que sea honorable, honrada y trabajadora. Y me mandó a dos", señaló Gutiérrez en relación a la Secretaria y Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Campana. "La CUCEI, en acuerdo con el Concejo Ejecutivo de la Orden de la Campana, decidió que si bien era difícil hacer el proceso de selección de candidatos, era muy fácil saber quién honrosamente merecía el galardón dado que con una abnegada labor hizo el seguimiento de miles de pacientes con COVID, junto a un equipo de trabajadores de la salud de nuestra localidad", señaló ayer Octavio Lagar, presidente de la CUCEI, al hacer uso de la palabra antes de entregar la Orden de la Campana a la Dra. Mónica Gutiérrez, Directora Adjunta del hospital San José. Fue ayer por la mañana, en el auditorio de la Cámara Unión del Comercio e Industria de Campana, donde realizó la ceremonia de entrega de la 47 edición del galardón creado en 1975. En la ocasión, y antes de la entrega formal, el Intendente Sebastián Abella pidió la palabra para expresar su coincidencia con la elección, y agradecer sentidamente al todo el personal de salud del municipio por todo el esfuerzo realizado durante los últimos dos años en relación a la pandemia que ahora suma otro reconocimiento de la sociedad de Campana en la figura de la Dra. Gutiérrez. "La doctora Gutiérrez es un ejemplo de calidad humana, cordialidad e idoneidad. Durante la época más crítica de la pandemia, ella coordinó el equipo de trabajo que realizó el seguimiento de más de 5.000 pacientes de COVID 19", comentó el jefe comunal. EJEMPLO EN LA PROVINCIA Luego de recibir el galardón de manos de Lagar y Abella, Gutiérrez señaló: "Esto lo tomo realmente como un mimo al alma de todos los que trabajamos en Salud. Siempre el reconocimiento de nuestros pares, de nuestros semejantes, de nuestros vecinos nos hace mucho más fuertes. La motivación interior es la más importante… y lo más grato de toda esta circunstancia que me tocó atravesar realizando el seguimiento telefónico de los pacientes fueron las relaciones humanas que establecí con muchísimos vecinos de Campana. Y creo, Sebastián (Abella), que fuimos ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Porque esto que pasó acá, tengo constancia que no pasó en muchos otros municipios. No sólo les brindamos a los pacientes apoyo, tecnología, contención… No sólo formamos con el equipo hospitalario una barrera contra el virus, sino que también se les acercó alimentos, medicamentos, y todo lo que la gente que por estar imposibilitada de salir a la calle necesitaba. Esto fue realmente ejemplar, y tengo el gran honor de participar de este equipo. Le agradezco a mis compañeras, las Dras. (Cecilia) Acciardi y (Eleonora) Penovi, quienes estuvieron a la cabeza de todo… cuando el Dr. (Ernesto) Meiraldi se fue, yo empecé a hacer oración. Soy cristiana y le decía a Dios: mándame a una persona que sea honorable, honrada y trabajadora. Y me mandó a dos… una peor que la otra… más trabajadoras imposible. Después, la Dra. (Cecilia) Bernatzky, quien tuvo la visión de proponerme como Directora cuando pasé de Terapia Intensiva a Auditoría del hospital. Lo pensé un rato hasta que acepté. Y el Dr. Medina que es mi partener, mi compañero… somos uno: pensamos y actuamos con una sola cabeza. También quiero agradecer a las personas que hace 31 años me dieron la oportunidad de trabajar en Campana, que fueron el Dr. Moroni, el Dr. Grieco y el Dr. Fernández, me dieron un lugar en la Terapia Intensiva de la ex Clínica Campana de la avenida Mitre. A ellos y a todas las personas que hacen posible el día de hoy que yo esté trabajando, les agradezco muchísimo. Es un honor para mí recibir este galardón y honrarlo. Muchas gracias". Paulino Cuenca, Tesorero de la CUCEI, hizo las veces de anfitrión de la reunión; al tiempo que la Dra. Gutierrez recibió también el certificado de socia honoraria de la CUCEI, entregado por el Roberto Busso, y el pin de la Orden de la Campana, por el Eduardo Fernández, Consejero de la Orden de la Campana por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.

El Intendente Abella y el presidente de la CUCEI, Octavio Lagar, hicieron entrega del galardón.





