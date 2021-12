Los Petroleros inauguran un Centro de Formación Profesional único en la Provincia

Será el lunes en Moreno 331, con la presencia de Axel Kicillof. El objetivo es proveer mano de obra calificada a la actividad en la región. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana inaugurará el próximo lunes a las 11 de la mañana el Centro de Formación Laboral Nº407. Será en Moreno 311 y con un acto en el que se espera la presencia del gobernador Axel Kicillof. Se trata de un establecimiento único en territorio bonaerense, ya que se abocará a la capacitación de mano de obra calificada para el sector de hidrocarburos, biocombustibles y derivados. Con ese objetivo, el Sindicato viene trabajando desde el año bajo las directivas de Pedro Milla, su secretario general. El CFL 407 será financiado por la provincia y sus cursos, que están siendo diseñados en coordinación con empresas del segmento y universidades, tendrán reconocimiento oficial. "Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, aunque en los últimos dos meses se aceleraron los preparativos. Fue una idea de Pedro, nuestro secretario general, quien se puso en contacto con autoridades de la provincia para llevar adelante un centro de formación laboral que pueda trabajar y crear valores para la industria del hidrocarburo", explicó en conferencia de prensa Daniel Ibarra, secretario adjunto del gremio. El CFL 407 será gratuito y abierto para todos los vecinos que deseen insertarse en el mercado laboral de la industria energética. Las capacitaciones comenzarán el año que viene y girarán en torno a las operaciones y mantenimiento en planta refinadora de hidrocarburos, seguridad e higiene y administración. Por ahora, la oferta académica está orientada a las necesidades de la refinería de Axion energy y la planta de Transfigura, en Campana, Vitcon en Zárate y Xstorage en Ramallo. Sin embargo, hay tratativas para ampliar el entrenamiento de acuerdo a los requisitos de empresas de biocombustibles y gas licuado, mediante cursos "que le sirvan al trabajar para que pueda con más rapidez tomar el puesto". Los petroleros confían en que el CFL 407 abastezca la demanda actual de mano de obra calificada. Pero levantan la cabeza y miran con ilusión una eventual sanción de Buenos Aires como provincia petrolera, lo que abriría nuevas proyectos como la explotación off shore costas afuera de Mar del Plata y Bahía Blanca. "El proyecto se lo presentó Pedro Milla al gobernador. Si bien en la provincia no hay perforaciones, todo el crudo se refina en las plantas de Axion energy en Campana y Shell e YPF en Dock Sud", señaló Ibarra. Y añadió: "Estos cursos iniciales que daremos en el Centro de Formación Laboral 407 tal vez sumen el día de mañana las capacitaciones necesarias para operar en plataformas petroleras marítimas. Así como las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén son celosas en cuanto a la contratación de mano de obra local, este proyecto educativo puede promover el empleo provincial con el acceso a nuevos puestos de trabajo". Por el momento, el boom petrolero más concreto viene de la mano de Vaca Muerta, que en noviembre tuvo el mejor mes de su historia, con una cantidad récord de etapas de fractura hidráulica. Según los registros de la compañía de servicios NCS Multistage, el mes pasado hubo 1.122 fracturas para producir shale y otras 5 más para tight (petróleo y gas no convencional), por encima de las 1.079 y 30 etapas de mayo, respectivamente. Las cifras recopiladas muestran que las productoras petroleras vienen respondiendo a los incentivos del Plan Gas (precio y demanda garantizada durante cuatro años) y los altos precios internacionales del crudo, principalmente. El desarrollo de Vaca Muerta puede impactar multiplicando la actividad en toda la cadena de valor. Aguas abajo, esto se traduce en una demanda mayor de capacidad de refinamiento, almacenaje y distribución de hidrocarburos, operaciones a las que se dedican varias empresas de nuestra zona. Este lunes, junto a Kicillof se espera la presencia de ministros del Gabinete bonaerense, funcionarios nacionales y legisladores provinciales, junto a directivos de las empresas de energía de la región, referentes gremiales y políticos locales.