Desde las 17.00 horas recibe a Sportivo Barracas en el estadio Carlos Vallejos en el duelo revancha de la serie semifinal. Y saldrá a la cancha con la ventaja 1-0 conseguida en el partido de ida. A un paso de una nueva final se encuentra Puerto Nuevo. Aunque ese paso debe darlo a lo largo de los 90 minutos que disputará hoy frente a Sportivo Barracas en el partido revancha de la serie que lo tiene 1-0 en ventaja gracias al gran triunfo conseguido el pasado lunes en cancha de Deportivo Morón. El encuentro comenzará a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, será arbitrado por Guido Mascheroni y definirá a uno de los finalistas de este Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. El otro saldrá de la serie que Defensores de Cambaceres y Centro Español rematarán esta tarde en Ensenada (el Gallego ganó 1-0 en la ida). Para el Portuario, el triunfo logrado en la ida fue un importante envión anímico y le permitió rebotar del golpe sufrido en la final perdida ante Liniers. Hoy deberá consolidar esa recuperación en un partido en el que tiene ventaja, aunque sabe que no debe especular con ese gol conseguido en el estadio Nuevo Francisco Urbano. En cuanto a la formación, el entrenador Gastón Dearmas recupera hoy a su principal centrodelantero: Antonio Samaniego cumplió la sanción que recibió por la expulsión en General Villegas. Y todo indica que volverá a la titularidad en el lugar que Alexander Meza ocupó en el encuentro de ida. Sin embargo, no sería Meza el que salga de la alineación titular, sino Brian Picca. Entonces, Samaniego será la referencia de ataque, mientras Meza y Enzo Moreno jugarán como extremos (Selem Lojda viene recuperándose de una lesión muscular y no sería arriesgado). Después, el Auriazul presentaría el mismo equipo que ganó en la idea, por lo que hoy saldría a la cancha con Javier Balbuena; Santiago Ojeda (arrastra un problema en el hombro, pero será de la partida), Mario Godoy, Sandro Areco, Kevin Casco; Alexander Meza, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; Enzo Ritacco y Antonio Samaniego. Lo dicho: a Puerto Nuevo le alcanza hoy con un empate para avanzar a la final. Y en caso de perder por la mínima diferencia, la serie se definirá por penales. Claro está: en el barrio Don Francisco se ilusionan todos con una nueva victoria para llegar a una nueva final de la mejor manera posible.

MARIO GODOY, PUNTAL DE LA DEFENSA PORTUARIA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





LA FORMACIÓN DE PUERTO NUEVO PRESENTARÍA HOY UN SOLO CAMBIO POR LA VUELTA DE ANTONIO SAMANIEGO TRAS SU SUSPENSIÓN. SALDRÍA BRIAN PICCA Y ALEXANDER MEZA VOLVERÍA A JUGAR COMO EXTREMO.