Nombre real: Marcolongo, Héctor Domingo · (12 de Diciembre de 1906 - 30 de Septiembre de 1987) · Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.

Nació en una casa de la calle Boedo. Desde muy chico le gustaba cantar y escribir e integraba los habituales coros de las escuelas para las fechas patrias. En la fiesta de fin de curso bailaba el pericón, tenía habilidad para esas cosas. Y para los bailes de carnaval integraba un centro gauchesco, que eran espacios barriales muy populares por aquellos tiempos.

Nos cuenta: Ese fue mi primer contacto con la música. Tanto me gustaba que un tío me regaló una guitarra. Comencé a conocer los primeros tangos. Cuando mi familia se mudó por unos años, a una localidad del interior de la provincia, aprendí todo lo que sé de canto. De regreso a la ciudad comencé a escribir para diversos ritmos: zambas, estilos, todo eso. Andaría por los 20 años cuando el entonces famoso dúo Ruiz-Acuña (integrado por René Ruiz y Alberto Acuña) me grabó dos temas para un mismo disco de 78 r.p.m., era el vals "Dolor" y la tonada "Fiel riojanita".

Después de cumplir con el servicio militar se me ocurrió que podía ganar algún dinero cantando y tuve suerte. Un amigo me consiguió una recomendación para Pablo Osvaldo Valle, quien era director artístico de LOY Radio Nacional, que luego fuera Radio Belgrano. Me ofrecieron 40 pesos por semana, una buena cifra. A Charlo le pagaban sesenta. Seguía escribiendo y el dúo Ruíz-Torres me grabó "Jue pucha qué mala suerte". También fui chansonier en una orquesta de jazz y estrené un foxtrot "La hija del pescador", que más tarde me grabara Agustín Magaldi en 1931.

También fui actor de radioteatros, en algunos ciclos muy recordados con el tiempo, como Chispazos de Tradición y del que fuera autor Alberto Vaccarezza: Sainetes Porteños. Hice teatro, también con Vaccarezza, en el Teatro Nacional de comedia y en el Teatro Sarmiento, con la compañía de Camila Quiroga.

Pero lo que más me gustaba era cantar y no me iba mal. Por 1930, Domingo Scarpino reunió un grupo de gente para realizar una gira por Europa, que finalmente no se hizo por las pretensiones desmedidas del empresario. Pero en esos días caminando por la calle con un compañero músico este me dijo que mi nombre artístico -el verdadero- era demasiado largo: ´Si Devincenzi se lo acortó a Devin, por qué vos no te ponés Marcó´. Me gustó y lo adopté.

Haciendo por radio Sainetes Porteños conocí a Carlos Gardel, porque en la audición siguiente cantaba él y aproveché para dejarle un tango, le pedí que me lo grabara. Estaba por viajar a Francia y me dijo que no aprendería nada más, ´Pero traemelo que lo voy a leer. Yo ya escuché que sos un buen autor y un buen cantor, en el stud de Maschio´. Cabe aclarar que me gustaban muchos los caballos, el turf. Pero no se lo llevé, era un tango ideal para él, se titulaba "Conscripción" y lo dejé porque después de Gardel no me interesaba que lo cantara nadie. Tiempo después, supe que lo ensayó Alberto Marino, pero nada más.

Me hice muy amigo de Magaldi, en realidad Magaldi me gustaba mucho. Él me grabó el vals "Alma mía", el 15 de julio de 1936. Y está el asunto del tema "Yo tengo una novia", yo había escrito la letra, luego sus guitarristas: Diego Centeno y Rosendo Pesoa hicieron la música. Ahora, Magaldi había firmado un contrato en exclusividad con una cinematográfica y el tema se iba a incluir en una película y no debía ser cantado por nadie más. Entonces con los muchachos guitarristas íbamos radio por radio para pedir que no lo difundieran, porque se había convertido en un éxito. Finalmente lo interpretó en la película Monte Criollo, estrenada el 22/5/1935, con Azucena Maizani, Agustín Magaldi, Pedro Noda, Francisco Petrone, Nedda Francy y otros, que estaba dirigida por Arturo Mom. Pero lo interesante fue que dicha escena fue cortada para la exhibición en nuestro país, se dice que quedaron algunas copias para el extranjero. Y lo concreto es que el disco no se grabó.

Llegué a tener orquesta propia, en realidad un intento. Actuamos en el balneario El Ancla, de Vicente López. De allí fuimos a Radio El Mundo, donde el director artístico de la misma, Luis Gianneo, me apreciaba mucho y me convocó. En mi orquesta contaba con Santos Lípesker y Julio Ahumada en los bandoneones y Juan José Paz en el piano. Era una orquesta digna, pero al segundo ensayo faltaron dos músicos y decidí abandonar. Ya tenía la experiencia de varios amigos directores que llegaron a llorar, por la impotencia en reunir a sus músicos. Otros tendrían la facilidad de hacerlo, yo no.

Hice la música de la película El camino de las llamas 8/4/1942, dirigida por Mario Soffici. Allí conocí a Edmundo Rivero, que trabajaba de guitarrista y a Carlos Di Sarli, me lo presentó Cayetano Puglisi. Me elogió "Alma mía" y ya conocía "Callejón" y "Que nunca me falte". Me preguntó si quería colaborar con él. Fuimos a un bar de Tucumán y Maipú y comenzó a tararearme un tango. Enseguida le dije el nombre: ´Se va a llamar "Corazón"´.

Lo grabaron Roberto Rufino el 11 de diciembre de 1939 y, 15 años más tarde, Mario Pomar, el 2 de febrero de 1955. Después de la primera grabación, yo estaba en el estudio, Di Sarli dejó el piano y me dijo: ´Lo felicito. Si usted quiere podemos ser colaboradores de ahora en adelante´. A partir de eso siguieron "Alma mía" que había hecho con Diego Centeno, grabado por Rufino el 15/2/1940 y "En un beso la vida", con música de Di Sarli, grabada con Rufino el 23/9/1940.

Luego siguieron el vals "Rosamel"; el tango "Bien frappé"; "Nido gaucho"; "Cuando el amor muere" con música de Alfredo Malerba; "Acuérdate de mí" con música de Alfredo Cucci; "Esta noche de luna" con música de José García y Graciano Gómez; "Tú, el cielo y tú" con música de Mario Canaro; "Tu íntimo secreto" con música de Graciano Gómez; "Tus labios me dirán" con música de Emilio Brameri; y de vuelta con el maestro Di Sarli "Así era mi novia", "Juan Porteño", "Porteño y bailarín", "Por qué le llaman amor", "La capilla blanca", "Con alma y vida", "Tangueando te quiero" y "Cuatro vidas". Como autor y compositor hizo: "Whisky", "A mi padre", "Cómo querés que te quiera", "Mis consejos" y "Tardecitas estuleras" (milonga), entre otros.

Por una afección a las cuerdas vocales dejó de cantar demasiado joven. Falleció el 30 de septiembre de 1987.

Como puede verse ha sido Marcó el letrista emblemático de Carlos Di Sarli. Debe mencionarse que Edmundo Rivero llevó a su repertorio varios títulos de Marcó: "Mis consejos", "Tirate un lance", "Sangre de pato", "Whisky" , "Cómo querés que te quiera" y "Tardecitas estuleras", una milonga que tiene que ver con su afición al turf. Llegó a tener un stud propio llamado Nido Gaucho, atendido en San Isidro por su hermano Ricardo. La letra de la milonga nos dice: "Ricardo prepará el mate / y alguna copita fuerte/ que pa´relojear la suerte / voy a caer al stud". También grabaron sus temas Ángel Vargas, Charlo, Ricardo Tanturi, Enrique Rodríguez, Miguel Caló, Pedro Laurenz y muchos otros.