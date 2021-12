Berta Chudnobsky

Y llegó diciembre, mes de festejos y despedidas por antonomasia. Aquí les dejo una receta para una ocasión especial. INGREDIENTES - 6 costillitas de cordero - 1 diente de ajo - 1 cebolla picada - 4 cucharadas de aceite - 1 morrón picado - 4 cucharadas de queso rallado - 50 grs. de jamón crudo picado - 2 yemas - 100 grs. de crema de leche - 1 cucharada de perejil picado - 2 cebollas en rodajas finas - 50 grs. de manteca derretida PREPARACIÓN Pedir al carnicero que las corte no muy finas. Dorar las costillas en aceite caliente de ambos lados. Aparte, rehogar la cebolla, el ajo y el ají picados. Retirar del fuego y mezclar con el queso rallado, la crema, el jamón crudo, las yemas, perejil, sal y pimienta a gusto. Acomodar las costillitas en una fuente en mantecada, colocar en cada una un poco del relleno que hemos preparado con la verdura rehogada y rodearlas con los anillos de cebolla. Rociar con la manteca y cocinar de 15 a 20 minutos en horno moderado. Acompañar con arroz blanco o ensaladas verdes o papas y batatas al horno con tomillo y ajo. Para finalizar, no estaría mal un Postre de Vainillas o Ensalada de Frutas de estación.

Costillitas de Cordero Patagónico



EL AJO: ESE ALIADO EN NUESTRA COCINA Y DE NUESTRO CUERPO Su importancia nutricional reside en los micronutrientes, aportando minerales como el sodio, potasio, fósforo y magnesio, vitaminas del grupo B, pero son los compuestos aromáticos azufrados los que proporcionan las propiedades más notables .Contiene hidratos de carbono y proteínas. Este alimento, por su composición, es un buen complemento para el tratamiento de algunas infecciones, trastornos metabólicos y afecciones cardiovasculares. El ajo es un alimento vasodilatador gracias al compuesto alicina, lo que ayuda a controlar la hipertensión y por tanto prevenir enfermedades cardíacas. Es diurético, ayudando a la retención de líquidos y tiene efecto bactericida y antiséptico. Uno de los principales problemas es que el ajo se repite, pero eso se puede evitar abriéndolo y extrayendo el germen o brote central que hay en su interior. O poner el ajo en remojo durante un par de horas antes de utilizarlo para que la sustancia que hace que se repita se diluya. Se cocina entero, picado, frito, hervido, asado envuelto en papel aluminio a la parrilla o al horno y se retira su pasta como puré. No puede faltar en escabeches, salsas o marinados. Para freír los ajos debemos evitar la cocción a fuego fuerte para que no se tuesten y para evitar sabor amargo en el aceite. Por otro lado, cuanto más tiempo se cocinen más perderán el sabor fuerte que les caracteriza, sobre todo los guisados largos y cocciones de legumbres. Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com