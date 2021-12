Efemérides del día de la fecha, 4 de Diciembre

DÍA DE LA PUBLICIDAD En este día se recuerda el Primer Congreso de Publicidad realizado en Buenos Aires en el año 1936; el mismo fue organizado por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda con el objetivo de promover la enseñanza de la publicidad en el país. Asimismo, se homenajea a los profesionales y se remarca la importancia de la industria publicitaria.



SE INAUGURA LA BASÍLICA DE LUJÁN En el año 1630, el hacendado portugués Antonio Farías de Sá encargó una imagen de la Virgen María para la capilla que estaba construyendo en Sumampa (actual Santiago del Estero). La misma no llegó a destino puesto que, en Luján, la carreta que la transportaba no avanzaba pese a los reiterados intentos de hacerle continuar su camino; cuando sacaron la caja con la imagen de la Virgen de la carreta, la misma avanzaba sin dificultades lo que hizo pensar que la Virgen había decidido quedarse allí. Más adelante, en el año 1685, se edificó el primer templo consagrado a la Virgen, la capilla Montalvo (nombre que homenajeaba al capellán a su cargo) y que fue altamente concurrida por los feligreses locales. En el año 1730 fue declarada parroquia y dio inició a los libros de bautismos y defunciones. Luego, en el año 1763, la Virgen fue trasladada al "Templo de Lezica", donde los próceres José de San Martín y Manuel Belgrano la visitaron. En el año 1889 el padre Jorge María Salvaire solicitó al Monseñor León Federico Aneiros, Arzobispo de Buenos Aires, comenzar la construcción de la Basílica. La cual inició al año siguiente, al aprobarse la moción, a cargo del arquitecto francés Uldéric Courtois junto con los ingenieros Alfonso Flamand y Rómulo Ayerza. Finalmente, en el año 1910, se inauguró en un acto que contó con la presencia del obispo La Plata, Monseñor Juan Nepomuceno de Terreno, el gobernador de la Provincia, el General Inocencio Arias, y la presidenta de la Comisión Colectora Damas de Nuestra Señora de Luján, Carolina Lagos de Pellegrini.



SE LANZA "A HEAD FULL OF DREAMS" Un día como hoy en el año 2015, "Coldplay" lanzaba su séptimo álbum "A head full of dreams". Producido por Stargate y Rik Simpson e integrado por canciones compuestas por la banda británica junto a Stargate, el disco de acuerdo con Chris Martin es acerca del "amor y aceptar lo que te sucede. Todos nuestros discos fueron un viaje para llegar a este". Entre las canciones se encuentran "Hymn for the Weekend", "Adventure of a Lifetime", "Kaleidoscope" y "Amazing Day".