Qué es un perfil multidisciplinar y cuáles son sus ventajas y desventajas

¿Dónde encaja tu perfil si tenés interés y experiencia en empresas, sectores, áreas, rubros y actividades muy diversos? Los perfiles multidisciplinares son personas curiosas, creativas, y dinámicas que siempre están dispuestas a adquirir conocimientos de todo tipo y se pueden desarrollar en distintos rubros con facilidad. Este tipo de perfil tiene muchas ventajas, claro está, pero también muchas desventajas que pueden jugar en contra a la hora de conseguir trabajo. ¿Cuáles son sus ventajas? Ser multidisciplinar no tiene nada de malo: por el contrario, puede ser una característica muy valiosa para muchas empresas. ¡Veamos algunas! - Pensamiento y visión global Las personas que tienen conocimientos y experiencias en varios sectores suelen adoptar una visión mucho más amplia sobre un problema, ven "más allá" de lo que se está planteando y pueden obtener una resolución concreta y rápida. - Rapidez para aprender Una característica típica de estas personas es que aprenden con muchísima rapidez por lo que no sería un problema ubicarlos en cualquier sector. Su gran capacidad para desenvolverse hace que se adapten mejor y más rápido a puestos muy diversos. - Creatividad e innovación Son personas sumamente creativas que pueden gestionar ideas y proyectos en tiempo récord, algo que las empresas de hoy en día destacan a la hora de contratar nuevo personal. - Facilidad para gestionar varios proyectos al mismo tiempo Tienen la capacidad de llevar a cabo varias tareas, por ejemplo pueden trabajar en relación de dependencia y a su vez de forma freelance. - Puede ocupar varias funciones Gracias a su amplia experiencia y visión global, estos perfiles pueden ocupar varias funciones dentro de un equipo de trabajo, algo que resulta muy útil sobre todo en pequeñas empresas. - Posibles líderes de equipo Para muchos empleadores, estos perfiles son claves para formar líderes de equipo exitosos, ya que gracias a sus características pueden entender cómo comunicar diferentes áreas y gestionar proyectos heterogéneos. ¿Cuáles son sus desventajas? Si bien estos perfiles son muy interesantes y valorados para un sinfín de posiciones, también tienen sus desventajas ya que puede ser difícil ubicarlos en un puesto específico. Como dice el refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. Aunque esto no tiene por qué ser un impedimento para conseguir trabajo, estas son algunas dificultades que puede encontrar un perfil multidisciplinar: - Puestos de trabajo especializados La gran mayoría de los empleos son específicos de un área y necesitan de una capacitación más profunda sobre un tema. Esto hace que las ofertas sean más limitadas, porque habrá menos posibilidades de conseguir un empleo multidisciplinar. - Dificultades para definirse a la hora de hacer una búsqueda laboral Lo más probable es que, al momento de buscar una oferta concreta, no sepas a qué sector recurrir. Autoconocerse y definir las características de un perfil multidisciplinar puede ser un desafío mayor a la hora de buscar trabajo. - Conocimientos superficiales en muchas áreas Si bien las personas con este perfil tienen conocimientos y experiencias en muchos sectores diferentes, lo más probable es que estos conocimientos no se profundicen en un área determinada. Los perfiles multidisciplinares tienen tendencia, además, a ser emprendedores y líderes de proyectos. Si este es tu caso, no tengas miedo a mostrar tus capacidades y conocimientos sobre todas las áreas en las que tengas experiencia.



