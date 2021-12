Fue el pasado fin de semana, en Lincoln, tras el Gran Premio Coronación que no pudo completarse por las lluvias. El pasado fin de semana se desarrolló el Gran Premio Coronación de la Temporada 2021 del Rally Federal. Fue en Lincoln, donde Gerardo Emma se consagró campeón de la Clase R3T a bordo de su Mini Cooper y con Hugo Chopita como navegante. La carrera, que contó con más de 100 inscriptos, entregó "puntaje y medio" y definía los campeonatos de cada una de las clases. Para salir campeón, a Gerardo le alcanzaba con llegar al final sin abandonar. Sin embargo, no especuló y en la primera prueba especial del sábado se impuso por 3 segundos de ventaja, dejando en claro que no había ido a Lincoln a cumplir, sino a correr "como se debe, por respeto a la categoría, a sus competidores y al público", explicó luego el representante de nuestra ciudad. Y posteriormente a esa primera etapa, tras confirmarse el abandono de Jorge Robbiani en el cierre del sábado, Gerardo ya sabía que tenía asegurado el campeonato. Lamentablemente, el domingo no pudo disfrutarlo sobre el auto, haciendo lo que tanto le apasiona: es que las intensas lluvias del domingo dejaron los caminos intransitables, especialmente para los vehículos de seguridad. Y por este motivo se canceló la segunda etapa del Gran Premio Rally de Lincoln, quedando las posiciones de la carrera quedaron tal cual a las de la primera etapa (por reglamento, igualmente se otorgó el 100% del puntaje). De esta manera se cerró la temporada para Gerardo, que obtuvo el campeonato en una clase en la que, a lo largo del año, también tuvo a Gabriel y Gustavo Emma como participantes, aunque no estuvieron en esta última fecha. Quien sí se hizo presente en Lincoln fue Victoria Emma (con Natalia Scicolone como navegante del Ford Fiesta Kinetic), aunque sin suerte: el sábado debió abandonar. Igualmente, los resultados obtenidos a lo largo del año le permitieron ubicarse en el quinto puesto de la siempre competitiva Clase N2 (23 pilotos sumaron puntos en esta temporada y el campeón fue Pablo Lonati, representante de Bragado).

LA CELEBRACIÓN DE GERARDO EMMA JUNTO A SU NAVEGANTE HUGO CHOPITA Y EL MINI COOPER QUE LE DIO EL TÍTULO DE LA CLASE R3T.