La jornada se desarrollará en las canchas de La Josefa y San Cayetano. Tanto en la Zona A como en la Zona B habrá choque de líderes.

Este sábado se disputará una nueva fecha del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol, con una programación que se dividirá en dos escenarios: cuatro partidos se jugarán en cancha de La Josefa y otros cuatro en San Cayetano desde las 9 de la mañana.

En La Josefa se disputarán los encuentros correspondientes a la sexta jornada de la Zona A: Leones Azules vs La Josefa (9.00), Santa Lucía vs Norte "A" (10.30), Albizola vs Mega Juniors "A" (12.00) y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas (13.30).

Este último duelo será clave en la definición por el primer puesto de la Zona A, dado que ambos equipos solo han cosechado victorias y lideran las posiciones, que se encuentran de la siguiente manera: 1) Otamendi, 15 puntos; 2) Atlético Las Praderas, 12 puntos; 3) La Josefa, 9 puntos; 4) Norte "A", 6 puntos; 5) Mega Juniors "A" y Leones Azules, 5 puntos; 7) Albizola, 4 puntos; 8) Las Campanas, 1 punto; 9) Santa Lucía, sin puntos.

En tanto, la programación de la Zona B se desarrollará en San Cayetano, donde se enfrentarán: San Luciano vs San Cayetano (9.00), Barrio Urquiza vs Las Palmas (10.30), Defensores de La Esperanza vs Norte "B" (12.00) y San Felipe vs Mega Juniors "B" (13.30).

Este último duelo pondrá frente a frente a los dos líderes de la Zona B, que hasta el momento han logrado cuatro victorias en cuatro presentaciones. Por ello encabezan las posiciones que se encuentran de la siguiente manera: 1) San Felipe y Mega Juniors "B", 12 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 7 puntos; 4) San Cayetano, 6 puntos; 5) Las Palmas, 3 puntos; 6) San Luciano, 1 punto; 7) Urquiza y Norte "B", sin puntos.