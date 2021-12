P U B L I C



Este sábado, en cancha de Lechuga, también se disputará la quinta fecha del Torneo de Quinta División de la Liga Campanense de Fútbol, la única categoría menor que vio acción el pasado fin de semana (el domingo no hubo acción por las fuertes lluvias). Así, el panorama en cada una de las dos zonas en que se divide el certamen es el siguiente: ZONA A El pasado sábado, por la quinta fecha se registraron los siguientes resultados y goleadores: -Villanueva 1-0 Leones Azules. Gol: Thiago Lazo (VIL). -Norte FC 4-0 Las Palmas. Goles: Ramiro Boiko (3) e Ignacio Barrera (NOR). -Lechuga 4-1 La Josefa. Goles: Miqueas Solís, Juan Gigena, Axel González y Martiniano Tapie (LE); Agustín Gómez (LJ). -Libre: Atlético Las Praderas. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Villanueva, 13 puntos; 2) Leones Azules, 9 puntos; 3) Lechuga, 8 puntos; 4) Norte, 6 puntos; 5) Las Praderas, 4 puntos; 6) La Josefa, 3 puntos; 7) Las Palmas, sin puntos. En tanto, hoy, por la sexta fecha se enfrentarán: Las Palmas vs Leones Azules (13.30), Lechuga vs Norte (15.00) y Las Praderas vs La Josefa (16.30). ZONA B El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de este grupo y se registraron los siguientes resultados y goleadores: -Barrio Lubo 6-2 San Jacinto. Goles: Luciano Bucci (5) y Joel Hernández (BL); Mariano Inofre y Facundo Arriola (SJ). -San Felipe 1-0 Defensores de La Esperanza. Gol: Axel Orrego González (SF). -Santa Lucía 1-1 Barrio Urquiza. Goles: Thiago Sánchez (SL); Dylan Pianetti (BU). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Barrio Lubo, 12 puntos; 2) San Felipe, 9 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 6 puntos; 4) Santa Lucía, 4 puntos; 5) San Jacinto, 3 puntos; 6) Barrio Urquiza, 1 punto. Hoy se desarrollará la quinta fecha en cancha de Lechuga, donde se medirán: San Jacinto vs San Felipe (9.00), Santa Lucía vs Defensores de La Esperanza (10.30) y Barrio Lubo vs Barrio Urquiza (12.00).