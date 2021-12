CON GOL DE BANEGAS En el inicio de la 24ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Central Córdoba derrotó ayer 2-0 como local a Unión de Santa Fe (sin el campanense Nicolás Blandi). El primer gol del elenco santiagueño, que es dirigido por Sergio Rondina, lo anotó el lateral izquierdo Nahuel Banegas, exjugador de Puerto Nuevo y Villa Dálmine (fue su primer tanto en la máxima categoría). Además, también ayer, Colón venció 3-0 a Atlético Tucumán, mientras Vélez Sarsfield igualó 0-0 como local ante Patronato de Paraná. Este duelo en Liniers marcó dos despedidas para el Fortín: Ricardo Álvarez confirmó su retiro de la actividad profesional (fue parte la Selección Argentina subcampeona en Brasil 2014), mientras Thiago Almada continuará su carrera en el Atlanta United de Estados Unidos.



BOCA, POR SU BOLETO Este sábado continuará la 24ª fecha con cinco partidos. En el primer turno, desde las 17.00 horas, Boca Juniors visitará al colista Arsenal de Sarandí con la chance de asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Posteriormente a las 19.15 jugarán: Sarmiento vs Talleres y Godoy Cruz vs Platense. Mientras que a las 21.30 lo harán: Huracán vs Racing Club y Lanús vs Rosario Central. PRIMERA C Ayer comenzaron las series semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana: Sportivo Italiano igualó 0-0 con Ituzaingó, mientras Argentino de Merlo venció 1-0 a Berazategui. Las revanchas se jugarán el próximo miércoles. JUEGA EL PSG Por la 17ª fecha de la Ligue 1 de Francia y con Lionel Messi como titular, Paris Saint Germain enfrentará hoy como visitante a Lens (17.00; ESPN). El líder del certamen le lleva 12 puntos de ventaja al Olympique de Marsella que dirige Jorge Sampaoli (hoy jugará ante Brest). PREMIER: FECHA 15 Este sábado comienza la 15ª fecha del campeonato inglés y los tres líderes tendrán acción en esta jornada, todos jugando como visitantes: Chelsea (33 puntos) se mide ante West Ham; Manchester City (32) juega frente a Watford; y Liverpool (31) choca con Wolverhampton. SERIE A: FECHA 16 En Italia estará arrancando hoy la 16ª fecha y los cuatro líderes del certamen saldrán a la cancha. El partido más atrayente será entre el puntero Napoli (36 puntos) y Atalanta (4º con 31). Además, el escolta Milan (35) recibe a Salernitana; mientras Inter (3º con 34) visita a Roma (5º con 25). DUELOS ATRACTIVOS También en España verán acción hoy los equipos que mandan en el campeonato de La Liga. El líder Real Madrid (36 puntos) visita a Real Sociedad (3º con 29); el escolta Atlético Madrid (29) recibe a Mallorca; Sevilla (4º con 28) será local ante Villarreal; y Barcelona (7º con 23) enfrentará al Betis (5º con 27) en el Camp Nou. Ayer comenzó esta 16ª fecha con la victoria de Granada, 2-1 sobre Alavés.