El Ford Cobra argentino llega hoy a Campana

A partir de las 12 será exhibido en la estación de servicio Axion Energy de Mitre y San Martín. El evento incluye DJs en vivo. Hoy a partir A partir de las 12 se presentará el modelo Ford Cobra Argentino en la estación de servicio Axion Energy de Mitre y San Martín. El encuentro denominado "Biscayne Roadster fue pensado como una fiesta para los fanáticos de los autos y coleccionistas, que contará también con DJs en vivo. De esta manera, los vecinos de la cuna del Primer Automóvil Artesanal Argentino podremos conocer el auto deportivo de gran potencia que se ha fabricado ininterrumpidamente por varias firmas durante más de 30 años en distintos países, entre ellos Argentina. El Bessia Biscayne Roadster no es una réplica del Ford Shelby Cobra, sino que se tomó como inspiración y se mejoró algunos aspectos para poder adaptar el auto a los gustos y exigencias del consumidor argentino. Además, necesitó realizar algunas modificaciones para cumplir con todas las exigencias requeridas para poder patentar el auto que está homologado para transitar la calle. Hasta la fecha, Bessia Motorsport fabricó un total de 174 unidades del Bessia Biscayne Roadster. La normativa bajo la cual se patenta el auto es la que rige la Ley de Autos Artesanales, y la patente que recibe el auto es la misma que se la de cualquier auto 0 km. Bessia comenzó en 1992 la producción del "Biscayne Roadster", en un taller ubicado al borde de la pista del aeropuerto de Don Torcuato, del que siguen saliendo nuevos ejemplares hasta hoy. Para nadie que no sea un experto en la materia, es difícil diferenciarlos del diseño de Carroll Shelby, aunque si bien los lineamientos generales y los rasgos exteriores son los mismos, algunas medidas del modelo argentino no se corresponden exactamente con el Cobra original. El Biscayne, por sus generosas proporciones, pero más aun por la belleza de sus líneas que ha resistido el paso del tiempo, no es auto para pasar inadvertido. Es buscado por quienes disfrutan del manejo y por ello soportan con alegría las pequeñas incomodidades de un deportivo, aunque en este caso sus butacas envolventes son muy confortables, está finamente alfombrado y tapizado en cuero. Se los ve frecuentemente en las competiciones de clásicos sport como las "1000 Millas" o las "500 de Salta" y aún en las carreras de velocidad de clubes como la AAAS y el CAS, donde suelen ganar. De hecho, en el Club de Automóviles Sport lograron cinco campeonatos, piloteados por José Biedma, Manuel Elicabe y el mismo Osvaldo Bessia.

