Anoche, con un gran tercer cuarto, se impuso 94-71 como local. Ahora jugará por el pase a la final frente a Central Buenos Aires de Zárate. Otro paso más dio anoche el Campana Boat Club en el Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): luego de ser el mejor equipo de la Zona B en la fase regular, ayer derrotó 94-71 como local a Unión de Zárate y se metió en las semifinales del certamen. Y no arrancó fácil para el Bote este encuentro de Cuartos de Final: en el primer cuarto, con los 10 puntos de Juan Martín Fernández y los 8 de Juan Ignacio Bruni, apenas logró marcar una pequeña diferencia en el tablero (27-22). Y en el segundo período, el tanteador se dio vuelta. Los dirigidos por Nahuel Pinto sintieron la salida de Juanma por acumulación de faltas, a pesar que Bruni seguía encendido (sumó otros 9 puntos). Encima, en Unión, estalló Federico Mora, quien anotó 17 puntos consecutivos para su equipo. Así, al entretiempo, el conjunto zarateño ganaba 45-43. Sin embargo, después del descanso largo, el CBC se llevaría puesto a su rival en el tercer cuarto. Con mucha intensidad en ambas facetas del juego, el elenco de nuestra ciudad no solo pasó a dominar el marcador, sino que prácticamente sentenció el juego en ese parcial (32-8). En esos diez minutos, Bruni no aflojó en ofensiva (agregó otras 11 unidades a su cuenta), al tiempo que sus compañeros se repartieron bien la bola (anotaron otros cinco jugadores también). Así, los Celestes construyeron una ventaja de 22 puntos para transitar el último período sin complicaciones hasta la victoria. La figura del partido fue Juan Ignacio Bruni, quien terminó con 30 puntos, eclipsando el gran primer tiempo de Federico Mora (hizo 23 en dos cuartos y después apenas anotó 2 más). Ahora, el Campana Boat Club deberá enfrentar a otro equipo zarateño: en una de las semifinales chocará frente a Central Buenos Aires, que el viernes eliminó a Atlético Pilar. En tanto, la otra semifinal será entre Independiente de Zárate (que venció a Ciudad de Campana en Cuartos de Final) y el ganador del duelo que el martes disputarán Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y Náutico San Pedro.



JUAN IGNACIO BRUNI FUE LA FIGURA DEL BOTE CON 30 PUNTOS.



SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (94): Santiago Fernández (10), Juan Ignacio Bruni (30), Marcelo Sosa (6), Matías Nieto (10) y Juan Martín Fernández (10) (FI) Joaquín Cazurro (9), Francisco Irisarri (8), Lucio Cadelli (2), Gustavo Marafiotti (4), Mateo Somoza (3) y Giovanni Avigliano (2). DT: Nahuel Pinto. UNIÓN DE ZÁRATE (71): Juan Manuel Menéndez (8), Ezequiel Méndez (12), Emanuel Vallejos (7), Román Márquez (15) y Federico Mora (25) (FI) Facundo Pacheco (0), Tobías Ríos (2), Bruno Olivieri (0) y Martín Casey (2). DT: Gustavo Ingiullo. PARCIALES: 27-22 / 16-23 (43-45) / 32-8 (75-53) / 19-18 (94-71). JUECES: Joaquín Albertinsky, Pablo Cesio y Sergio Verón. GIMNASIO: Campana Boat Club.