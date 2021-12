Caer en una huella mientras se avanza implicaría mantenerse en ella a pesar de cualquier esfuerzo en sentido contrario; una perfecta analogía para el caso de las "huellas de obsecuencia colectiva", o voto mayoritario motivado por la corrección política.

El que expongo en este análisis es sólo un ejemplo de los innumerables casos de voto mayoritario demagógico que, una vez entrado en una "huella" de corte populista, se verán reducidas al mínimo las posibilidades de debate en pro de una objeción. Toda vez que, quien osare advertir que el cuerpo deliberativo está siendo embelesado por un canto de sirenas, podría ser víctima del escarnio público por parte de iguales y adversarios.

La declaración como patrimonio histórico del edificio donde funciona la "Biblioteca Popular Jean Jaures", en el mes de agosto del corriente año, mencionada aquí de forma meramente anecdótica, podría representar un caso clave a los efectos de ilustrar cómo funcionan los cantos de sirena populistas que conducen a todo un cuerpo deliberativo, hacia una irreversible huella de obsecuencia colectiva.

El mismo día que tendría lugar la votación de la Ordenanza en el HCD, me comuniqué por WhatsApp con uno de los ediles, para colocar un mojón de descontento, advirtiendo el hecho de que al existir una causa judicial previa en torno al edificio, su declaración como patrimonio histórico podría implicar una intención por parte del Cuerpo Deliberativo, de interferir de algún modo con otro poder, el Judicial. Una actitud que se dejaba entrever como carente del componente republicano esperable, al menos para la facción que él representaba.

Gran decepción me llevé al conocer que la votación por unanimidad estaba preacordada, comprendiendo que sólo me quedaba la alternativa de peticionar a ese representante que efectúe una simple objeción, o declaración: ponerle límites al uso que pudiera darse al edificio tras su declaración como patrimonio histórico, dado que el mismo continuaba siendo utilizado como una sede político-partidaria.

Esta anécdota quiere significar aquí una consigna mucho más trascendente que el propio caso particular: La necesidad de identificar oportunamente éste tipo de casos, para evitar que el Honorable Concejo Deliberante se transforme en un cuerpo aislado, auto-representado y de espaldas a quien genuinamente debería representar. Si bien como toda institución democrática el HCD funciona de acuerdo a porcentajes, una redundante votación mayoritaria del Cuerpo no necesariamente implica el cumplimiento del mandato de sus representados.

Podría suceder que en un futuro, dada la Ordenanza que declama al edificio como Patrimonio Histórico, el Ejecutivo tuviera que ocuparse del mismo de algún modo, lo cual implicaría la utilización de recursos del erario público; es entonces cuando las consecuencias de aquella exultante votación de mayoría recaen en la cruda realidad. Es oportuno recordar que los recursos son finitos, que todo lo que un Ejecutivo realiza no resulta gratis. Como versa el viejo adagio: No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Los contribuyentes no pueden estar a merced de los brotes de obsecuencia de sus representantes. Como reza aquella histórica frase nacida de las Colonias reunidas en New York en 1765 "no taxation without representation", la que podemos reinterpretar como que "no debería haber impuestos sin una correcta representación", a lo que podría agregar también su contraparte: una representación no implica el deliberado y excesivo gasto de los recursos, de tales impuestos.

En los últimos años, en las legislaturas a nivel nacional, provincial y municipal, puede observarse una proliferación de "causas" que son enmarcadas en una suerte de "corrección política" imposible de sortear por ediles de todo el espectro político. Incluso las causas nobles suelen teñirse de tal corrección política para obtener una votación de "amplia mayoría". En ese contexto los legislativos terminan siendo antros de auto-representación, enmarcados en una rosca de corrección política. Inclusive la mentada "ley de leyes", como es el presupuesto, es votada según los acuerdos políticos, sin considerar que la existencia de déficit fiscal debido al excesivo gasto implica necesariamente costos presentes y futuros para sus representados, los contribuyentes.

Por todo lo mencionado, a éste punto resulta imprescindible la existencia de individuos, periodistas y Organizaciones de la Sociedad Civil, que se dediquen a observar no sólo al Ejecutivo sino también al Legislativo: auditar las consecuencias de la representación, los efectos de cada Legislación u Ordenanza en las cuentas públicas. Porque si bien el sistema republicano de Gobierno tiene implícita la observancia y control entre los distintos poderes -léase Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, es evidente que ya no resulta suficiente; que la sociedad necesita observar el contexto, en especial las consecuencias de cada legislación para evitar que las leyes sean convertidas en instrumentos de expoliación, ante la proliferación de tales leyes u ordenanzas populistas sancionadas "por amplia mayoría".

Por último, me llama la atención la ausencia de frases y consignas éticas en los edificios públicos, en particular en los legislativos, dada su pretendida función de orientar hacia una mejora del país y la comunidad en general. Considero que no puede haber mejores leyes sin lineamientos éticos, o en su defecto ciertas consignas clave para evitar que engendros de desviaciones populistas terminen siendo "votados por amplia mayoría". A tal efecto, desde ésta columna me atrevo a proponer una frase para imprimir en las paredes de nuestro Honorable Concejo Deliberante de Campana: La frase "El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones" (del libro "Libre para elegir", Milton y Rose Friedman), con la que se pretende advertir que las buenas intenciones no resultan suficientes para obtener buenos resultados.