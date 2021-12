La diputada Soledad Alonso recibió el Premio Comunas

Fue luego de haber sido la legisladora bonaerense más votada en la XXVII edición del concurso organizado por Agencia del mismo nombre. Alonso dedicó el galardón "a todos los vecinos y vecinas de Campana que hacen que cada día me esfuerce por ser mejor legisladora, mejor vecina y mejor persona". Este miércoles la diputada provincial Soledad Alonso recibió el Premio Comunas por ser la legisladora más votada en la XXVII edición del concurso organizado por la Agencia del mismo nombre. "Quiero agradecer fundamentalmente a la agencia Comunas por esta distinción, a mi equipo legislativo que trabajan codo a codo y día a día para que esto sea posible, a mi familia que sin ellos jamás podría llevar adelante una tarea tan difícil, a mi gremio Secasfpi que gracias a ellos hoy soy diputada provincial, a la Agrupación Néstor Kirchner y a todos los vecinos y vecinas de Campana que hacen que cada día me esfuerce por ser mejor legisladora, mejor vecina y mejor persona", expresó Alonso. La legisladora destacó que el galardón, entregado también a otras personalidades políticas, reconoció "todo el esfuerzo que hizo el Estado, intendentes y legisladores para afrontar la pandemia, una situación inédita en la historia de la humanidad, haciendo foco en los protocolos implementados y el programa de vacunación masiva". "Superados los peores momentos, ahora creo que se viene una etapa de crecimiento económico y mejora de la gestión para un futuro mucho mejor para todos y todas", manifestó Alonso al recibir el premio. Por otro lado, comentó que el premio "reconoce además el vínculo entre la gente y la gestión legislativa, que no se queda en un escritorio o en los proyectos, sino que necesita de diputados y diputadas que militen territorialmente y estén donde deben estar". Alonso es militante sindical, peronista y feminista. Es referente de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores; legisladora por el Frente de Todos desde diciembre de 2019 y titular de la Comisión de Trabajo en la Cámara baja bonaerense, desde donde lleva adelante una agenda vinculada al trabajo, atravesada por la perspectiva de género y la ampliación de derechos para todos y todas. Desde que asumió, la legisladora lleva presentados 525 proyectos de Declaración y 35 de leyes. Entre ellos se destaca la obligatoriedad de brindar el servicio de agua potable para todas aquellas personas que concurren a dependencias estatales y bancarias a realizar trámites; el 28 de agosto de cada año como el "día de las y los adultos mayores" dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires; y la declaración del Municipio de Campana como "Capital Provincial de la Nuez Pecan". Además presentó iniciativas para crear el Observatorio Estatal de Violencia Laboral, Mesa De Empleo Joven, Mesa de Empleo para la Inserción Laboral de Personas Con Discapacidad y la Promoción del Empleo formal privado para personas trans y travestis. La legisladora también propuso declarar el 17 de mayo de cada año como el "Día Provincial del Reciclaje"; el 30 de julio de cada año como el "Día Provincial contra la trata de Personas"; y el 7 de marzo de cada año como "Día Provincial por el Derecho a la Salud" en conmemoración del nacimiento del Dr. Ramón Carrillo. Del acto de entrega del Premio Comunas también participaron la senadora provincial Agustina Propato, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, el de San Isidro, Gustavo Posse, el de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.





