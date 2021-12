P U B L I C



ÓMICRON La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló este sábado sobre la variante Ómicron, dominante en África y que preocupa a todo el mundo. Tan pronto como la OMS la declaró como una "variante de preocupación", la mayoría de los países comenzaron con una serie de restricciones para evitar su propagación. En el caso de la Argentina, la funcionaria nacional declaró que es "inevitable que llegue al país y se propague como lo hizo la Delta". Respecto a esto, mencionó la posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. Aunque también destacó que el país se encuentra en una "situación epidemiológica favorable gracias a la alta tasa de vacunación". Respecto a la variante Ómicron, comentó que todavía no hay tanta información al respecto: "La evolución natural del virus es que sea más transmisible y menos letal. Va a ser un virus estacional que va a pasar a ser como la influenza". Y aclaró que puede haber un rebrote en marzo, pero que no depende de un solo factor: "Algunos factores son externos como el caso de las nuevas cepas en otros países. Si bien hay un aumento de casos, es leve gracias a la vacunación".



GASTO PÚBLICO El gasto público mensual superó por primera vez el billón de pesos en octubre, como consecuencia de las erogaciones por las PASO y los planes sociales, según un informe de la Universidad de Belgrano. El Índice de Equilibrio Fiscal (IEF) del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de esa casa de estudios registró en octubre un retroceso de 4,9% respecto del nivel registrado el mes previo, y de 8,2% con relación a igual mes del 2020. "Este resultado refleja el fuerte incremento en el gasto público puesto en marcha tras conocerse el resultado de las PASO. Se destacan los incrementos verificados en Políticas Alimentarias, Potenciar Trabajo y el REPRO II, así como el aumento en el pago de Asignaciones Familiares", detalló Víctor Beker, director del CENE. OPERATIVO AFIP La AFIP desbarató una maniobra de evasión con granos no declarados que estableció un nuevo récord en este tipo de procedimientos, al evitar el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja, informó hoy el organismo. El operativo, realizado en la provincia de Santa Fe, equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros. De esta forma, el trabajo coordinado por las distintas áreas especializadas de la AFIP evitó que mercadería de origen ilegal terminara siendo exportada a países limítrofes, destacó el ente recaudador. El operativo -desarrollado en puertos santafesinos- contó con la asistencia de las fuerzas federales de seguridad. MESA CONJUNTA El presidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandre, aseguró que desde el sector "estamos tratando de que no aumente el pan, pidiendo mesura a los panaderos" y explicó que junto a la Federación Argentina de la Industria del Pan buscan "trabajar en conjunto con el gobierno y realizar una mesa de trabajo donde se integre a otros actores que también son necesarios que estén". Santoandre indicó que "si bien diciembre es un mes conflictivo, el pan se vende todos los días y necesitamos una trazabilidad en el tiempo". El titular de la entidad panadera señaló que "el pan debería aumentar, pero estamos trabajando para que no suceda. Siempre y cuando no nos aumente la materia prima, fundamentalmente la harina". Al respecto del valor actual de uno de los principales componentes del pan, detalló que "la bolsa de harina varía según el molino y tenemos un aumento registrado del 10% al 15% en lo que va de estos últimos 30 días".