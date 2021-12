El oficialismo presentó un proyecto para que los intendentes puedan ser reelectos indefinidamente

En la actualidad, 87 no pueden volver a presentarse por otro mandato en 2023 porque ya agotaron los dos consecutivos que establece la norma vigente. Un diputado provincial del Frente de Todos presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca terminar con el impedimento a las reelecciones indefinidas que tienen los intendentes del distrito. Se trata de la primera iniciativa que busca volver para atrás con la ley que se sancionó en 2016 con impulso de la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En la actualidad, de los 135 intendentes, 87 no podrán volver a presentarse por otro mandato en 2023 porque ya agotaron los dos mandatos consecutivos que establece la norma vigente. La propuesta fue presentada por el diputado provincial del Frente de Todos Walter Abarca. En los fundamentos, el legislador oficialista establece que la elección del intendente municipal debe estar "determinada únicamente por el voto popular, universal, igual, secreto, libre y obligatorio de los vecinos del Municipio". La iniciativa busca modificar el artículo 3 del Decreto-ley 6769/1958 -Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias- con el fin de establecer que la reelección o no de los intendentes surja de la voluntad del pueblo expresada en las prácticas democráticas. Es decir, que se anule el límite a las reelecciones indefinidas que se había colocado en 2016. "En la constitución provincial no se establece un límite de tiempo ni de reelecciones para el departamento ejecutivo unipersonal, esto se establece por Ley en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ha tenido modificaciones por última vez en agosto del año 2016, estableciendo que los intendentes y concejales solo podrán tener una reelección pudiendo ser elegidos para el mismo cargo con un intervalo de un periodo", consideró Abarca. En declaraciones radiales, el legislador bonaerense expresó: "El cargo de intendente es el único cargo unipersonal: la gente vota a esa persona, por lo tanto, creo que en democracia no puede haber un poder más fuerte que el voto popular". En el proyecto, Abarca insiste en la necesidad del "desarrollo de los municipios, no siendo el resultado de un acto de magia sino de un proceso evolutivo al servicio del bien común". "La autonomía municipal como resultado de un proceso evolutivo debe importar la revalorización de un conjunto de principios que tiendan a la eficiencia en el manejo de las funciones públicas y constituir el ámbito propicio para una creciente participación popular y social", agregó.

