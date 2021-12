» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/dic/2021 de La Auténtica Defensa. SADE Campana realizó su acto de cierre del año







Este viernes, en la Biblioteca Municipal, la filial de nuestra ciudad despidió el año con la disertación de Alejandro Vaccaro, presidente de SADE a nivel nacional, sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges. Este viernes, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Campana realizó su acto de cierre del año en la Biblioteca Municipal. Así, los escritores pusieron punto final a un capítulo que trascenderá en su historia por la publicación de su primera antología "Buenos Vientos". La cual reúne poemas, cuentos, homenajes y dedicatorias de 27 escritores locales que abordan diversos temas como el amor y la muerte, entre otros. La primera en tomar la palabra fue la presidenta de SADE Campana, Mariana Lirusso, que expresó que tuvieron un año "sumamente fructífero" antes de presentar al reconocido escritor y presidente de SADE a nivel nacional, Alejandro Vaccaro, quien disertó sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges: "Hemos hecho muchas cosas y estamos muy felices, que hoy esté Alejandro Vaccaro acá es el premio a tanto esfuerzo y trabajo. Estamos contentos de poder escucharlo, seguramente les va a encantar la disertación y vamos a aprender un poco más de Borges". A continuación, el Sr. Vaccaro adentró a los presentes en la vida del notable escritor y leyó fragmentos de sus obras. El Secretario de la Fundación El Libro abarcó diversos aspectos como los antepasados de Borges, su educación y los motivos que impulsaron a la familia a viajar a Europa y radicarse en Ginebra (Suiza). Asimismo, habló acerca de las revistas Prisma, Proa y Martín Fierro como también los libros que publicó a lo largo de los años, los galardones que recibió, como el Premio Cervantes, y el nombramiento Doctor Honoris Causa por parte de prestigiosas universidades del mundo. A su vez, mencionó que en el año 1950 fue presidente de SADE, cargo que ocupó hasta el año 1953, y que dos años después, la autodenominada Revolución Libertadora lo designó director de la Biblioteca Nacional cuando estaba comenzando a quedar ciego: "Borges advierte, como él dice, esa ironía del destino: 1 millón de libros y la imposibilidad de leerlos. Una cosa increíble. Y ahí le dicta a María Esther Vázquez ´Poema de los dones´" expresó Vaccaro y leyó un fragmento del mismo. Finalmente, el presidente de SADE manifestó que la obra de Borges lo justifica como integrante del canon y que fue el lector más importante de la historia de la humanidad porque no había libro que no haya leído ni del cual no tuviera opinión formada: "Dijo una vez: ´Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los que he leído, uno es por lo que lee, no por lo que escribe´". Y añadió "Todos podemos ser buenos lectores solo hay que saber leer nada más". Luego de que el Sr. Vaccaro respondiera las preguntas del público, Mariana Lirusso le entregó un diploma en reconocimiento a su labor a favor de la cultura nacional y la antología "Buenos Vientos". Por otra parte, se reconoció a Virginia Serrano, dueña de la Librería Byblos, por su permanente a apoyo a los escritores de SADE Campana y a la bioquímica Claudia Rimoli, fundadora del Laboratorio Rimoli, por impulsar el arte y las letras a través de la Galería de Arte Virtual y la Antología Virtual "Campana Cuenta". En un momento emotivo, se recordó a la escritora Beatriz Valerio, primera presidenta de SADE Campana, con un gran aplauso. Luego se agradeció el apoyo de la Municipalidad, Hernán Casanova, Director de Cultura, y Maximiliano Rodríguez, bibliotecario de la Biblioteca Municipal. El acto lo cerró Adrián González que interpretó la milonga "El Títere" de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla mientras María Rosa Corsisky y Edgardo Palleyro deleitaron a todos bailándola. Consultada acerca del balance de este año, Mariana Lirusso afirmó que es totalmente positivo y, que pese a la pandemia de Covid-19, siguieron trabajando: "La verdad que la pandemia nos potenció, el grupo de WhatsApp se mantuvo activo siempre y eso ayudó a que las ideas sigan apareciendo". En cuanto a los proyectos para el año que viene, expresó que tienen ganas de publicar otra antología pero que tienen que ver costos y demás a la vez que adelantó que realizarán un concurso literario: "El año que viene vamos a sacar nuestro concurso y seguir con los eventos presenciales si se puede y si no virtuales". Aquellos interesados en adquirir la antología "Buenos Vientos" y los libros de los escritores de SADE Campana pueden encontrarlos en la Librería Byblos.

Con una gran concurrencia, SADE Campana cerró el año en la Biblioteca Municipal.





Se reconoció a Virginia Serrano, dueña de la Librería Byblos, por su permanente a apoyo a los escritores de SADE Campana.





Adrián González interpretó la milonga "El Títere" de Borges y Piazzolla mientras María Rosa Corsisky y Edgardo Palleyro deleitaron a todos bailándola.





Fue reconocida también la bioquímica Claudia Rimoli, fundadora del Laboratorio Rimoli, por impulsar el arte y las letras a través de la Galería de Arte Virtual y la Antología Virtual "Campana Cuenta"



P U B L I C I D A D