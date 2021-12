P U B L I C



"Por qué había nacido, por qué había vivido, y quién o qué había plasmado el mosaico de personas que, desde un lejano día de verano, constituía mi Yo". Oriana Fallaci. Un Sombrero lleno de cerezas. "…terrenos vírgenes para la especulación y nuevas industrias" Promoción del loteo de la estancia. La Nación.1875. Año VI. Número 1484 ¡Cómo me gustaban los cuentos cuando era pequeña (y no tanto)! Desde princesas y dragones hasta héroes mitológicos, pero las que más me gustaban eran las historias sobre esos "mágicos" incidentes en la vida de mis abuelos, sus padres, mis padres y mis tíos, porque contaban, en definitiva, quién era yo, de dónde había venido y las sucesivas casualidades que fueron uniendo a mis antepasados. Antepasados que confluyeron en Campana, mi lugar de nacimiento y donde crecieron mis padres oriundos de Salto Argentino y de San Pedro, pues Campana era y es cuidad de raíces jóvenes, ciudad de migrantes impulsados por la visión y poder político de los hermanos Costa y la conjunción de puerto, ferrocarril e industrias. La diversificación de actividades consolidó una realidad económica sostenidamente dinámica y atractiva que continúa invitando a habitarla a ritmo constante, tal como en sus inicios, pues a 10 años de su fundación, un 6 de julio, el pueblo logra ser ciudad. Esas historias que nos explican de dónde venimos son fascinantes, podemos imaginar las escenas, las personas, sus diálogos y sus sentimientos. En esa colección de recuerdos no prestamos atención a las palabras que se usan o si algún dato menor es recordado diferente por algún otro miembro de la familia. Eso no es lo que importa. Lo importante es la autenticidad de la voz, de la intención de cada uno. Lo que importa es que se cuentan las vidas en todo su esplendor imperfecto. Los relatos de familia son testimonios de experiencias personales, pero la suma de ellos construye la historia del lugar y de su cosmovisión; es un pasaje del yo a un nosotros comunitario. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esos relatos e imaginamos cómo sería la vida de nuestros familiares y la del pueblo?, ¿qué cambios debieron aceptar durante su adaptación a "este nuevo mundo"?, ¿qué obstáculos debieron superar?, ¿cuáles serían sus mejores recuerdos?, ¿cómo se fueron enlazando las familias que habitan la cuidad? Leer la poesía de mi colega y amiga María Obispo de Nattero es un modo de acercarme y de acercarnos a la mirada de los campanenses por adopción que con su accionar diario continúan tejiendo la historia de la cuidad que soñaron los Costa. Campana madre Con alegría, con asombro, y con ganas

llegué a ti. Me esperabas...

Enterré profundas mis raíces

en tu tierra pedregosa y blanda. Te di todo, mi ayer, mi hoy y mi mañana. Me hice fronda y retoñé en dos hijas. Sentí la angustia de tu viento y de tu frío,

sentí el calor gozoso de la amistad lograda. Soy lo que soy por ti,

seré lo que quieras porque te elegí,

porque sé de otra tierra madre-útero

y sé también, que entre vos y ella

recibirán con respeto y en silencio

el último escalón de mi existencia". Aquella misma fascinación de la niñez sentimos hoy cuando leemos los recuerdos de los vecinos, especialmente de los que compartían un espacio único para los campanenses, el Talar de los Costa. Cada uno, desde su propia perspectiva y sus experiencias de vida, retratan diferentes momentos por los que atravesó lo que hoy son unas pocas columnas, un playón, un sótano y el túnel que tantos mitos cimentó. Entre todos los relatos se arma una unidad que sostiene los recuerdos fragmentados de la historia de la Casa de los Costa y dan cuenta de la historia local. El poder de las historias del corazón es el poder que construye puentes entre la gente y la memoria colectiva rescata y resignifica el patrimonio local.

Gran Puerto y Pueblo de Campana trazado por el ingeniero y agrónomo C. de Chapeaurouge, 1875. Archivo General de la Nación. Documentos Escritos. Mapoteca II-113.





Vista del Puerto







