Efemérides del día de la fecha, 5 de Diciembre

DÍA DEL CICLISTA En este día se recuerda al ciclista mendocino Remigio Saavedra por repetir su hazaña de unir Mendoza con Buenos Aires, sin dejar de pedalear, a los 70 años. Nacido el 1 de octubre del año 1911 en Godoy Cruz, Saavedra se interesó en el ciclismo a los 14 años por obra de su hermano mayor Cosme Saavedra. Cuando tenía 15 años se quedó con el récord sudamericano de las 3 horas y, tras triunfar en diversas carreras y lograr su primera victoria internacional en Chile, corrió las pruebas de Seis Días en el Luna Park ganando en el año 1939 con su compañero de equipo Camille Dekuysser y, más tarde, en el año 1943 y 1945 junto al entrerriano Mario Mathieu. Específicamente en el año 1943 se propuso pedalear desde Mendoza a Buenos Aires y superar el tiempo del convoy ferroviario "El Cuyano", el más veloz de la época; lo cual logró con un tiempo de 17 horas, 55 minutos y 33 segundos, una verdadera proeza que repitió en el año 1981 en 18 horas y 45 minutos a beneficio de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC). Concluyó su carrera con 200 victorias en pista y 100 en ruta. Falleció el 5 de julio del año 1998 en Buenos Aires.



FALLECE NELSON MANDELA Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio del año 1918 en Mvezo, Sudáfrica. Proveniente del clan Madiba, Mandela fue nombrado Nelson por la maestra Mdingane cuando estudiaba en la escuela primaria debido a que, en ese entonces, los niños debían tener nombres "cristianos". A los 21 años comenzó a estudiar, en la Universidad de Fort Hare, Licenciatura en Artes pero fue expulsado por participar en una protesta estudiantil. Frente a esa situación, su primo el jefe Jongintaba (responsable de él tras el fallecimiento de sus padres), le advirtió que si no volvía a la universidad iba a tener que casarse con su prima Justice. Lo cual no sucedió porque los jóvenes decidieron escapar a Johannesburgo, donde Mandela empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Witwatersrand; en la cual se graduó en el año 1942. Dos años después, se unió al Congreso Nacional Africano, un movimiento que luchaba contra la discriminación y explotación que sufrían a diario los sudafricanos y creó la Liga Juvenil. En el año 1948, el Partido Nacional llegó al poder e institucionalizó el apartheid ("desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada"); así, se prepararon espacios especiales para "blancos" y "negros". Por otra parte, en el año 1952, fue elegido voluntario nacional de la campaña Defiance, un movimiento masivo de desobediencia civil contra las leyes injustas, en el que se involucró activamente exigiendo la igualdad de derechos. Por ello, el gobierno le prohibió asistir por 6 meses a reuniones públicas y hablar con más de una persona. En el año 1955 promovió la aprobación de la Carta de Libertad, un documento redactado en la clandestinidad, que aspiraba a la conformación de un Estado multirracial, igualitario y democrático. Más adelante, en el año 1964, fue condenado a cadena perpetua, permaneciendo 27 años en prisión. Su liberación llegó recién en el año 1994, año determinante para Mandela porque votó por primera vez y fue electo Presidente. Falleció en el año 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica.



SE LANZA "WAIT" Un día como hoy en el año 2012, "M83" lanzaba el sencillo "Wait". Perteneciente al álbum "Hurry up, we´re dreaming" (2011) y compuesta por Brad Laner junto a Justin Meldal-Johnsen y Morgan Kibby, la canción fue un gran éxito para la banda y llegó a incluirse en la película "Bajo la misma estrella".