¿Querés insertarte en el mundo laboral y no sabés cómo hacerlo? Entonces, ¡deberías contemplar la posibilidad de hacer una pasantía! No solo será tu primera experiencia de trabajo comprobable, sino que, además, vas a adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Este tipo de contratación incluye una remuneración estímulo y una jornada reducida -generalmente de 4 a 6 horas- para que puedas continuar con tu formación académica. En esta nota, te damos 4 razones por las que vale la pena hacer una pasantía, ¿qué estás esperando para considerarlo? Es la oportunidad de sumar experiencia laboral Buscar trabajo no es tarea fácil, ¡y se complica aún más cuando no contás con experiencia laboral! Por eso, hacer una pasantía es el primer paso para insertarte en el mercado de trabajo. Generalmente, estas posiciones están orientadas a personas jóvenes, de entre 18 a 25 años, que buscan su primer empleo. Si bien las empresas no suelen requerir demasiados conocimientos, sí prestan especial atención a las habilidades blandas de los candidatos, tales como la comunicación, la inteligencia emocional, el poder de negociación, la productividad y organización, entre otros aspectos. ¿Considerás que son tu fuerte? ¡Mencionalas en tu currículum! Vas a poder adquirir nuevas habilidades y conocimientos En cualquier trabajo se aprenden muchísimas cosas de la práctica y de la cotidianidad que no se enseñan en las universidades. Por eso, hacer una pasantía es la clave para adquirir nuevas habilidades y conocimientos del mundo laboral. Vas a poder aprender desde cómo trabajan los equipos de trabajo, hasta cómo se comunican y organizan internamente y qué herramientas implementan en el proceso. Por otro lado, no solo vas a aprender de la posición que desempeñes, sino también de tus compañeros y jefes. ¡Este aspecto es clave para formarte como profesional! Las enseñanzas de personas con más años de experiencia te van a enriquecer y a aportar nuevos conocimientos. ¿Buscás ingresar a una empresa multinacional? Si tu objetivo es entrar a una empresa multinacional y desarrollar tu carrera profesional allí, ¡hacer una pasantía es la puerta de entrada! La mayoría de las grandes compañías cuentan con programas de formación orientados a estudiantes en los que buscan entrenar a sus futuros empleados y brindarles las herramientas necesarias para que puedan ocupar roles de mayor jerarquía. ¿Ya investigaste qué empresas cuentan con búsquedas de pasantes? ¡Podés buscarlas en nuestro portal y empezar a postularte! Te permite continuar con tus estudios Una de las principales ventajas de las pasantías es que le permite a los estudiantes continuar con sus estudios mientras adquieren una primera experiencia laboral. Generalmente, tienen jornadas reducidas de entre 4 a 6 horas y una determinada cantidad de días de estudio para que, de esta forma, los pasantes puedan asistir a clases y llevar todas sus materias al día.



