"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

5 de Diciembre de 2021 - Año II - Edición Nº 161 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS El viernes 3 de diciembre se realizó la Fiesta de Nuestra Señora de las Islas. Desde la media mañana los alumnos y vecinos empezaron desembarca a en la entrada del edificio del C:F.P. N° 402, para iniciar desde allí la procesión hasta el eucaliptus que protege la imagen de Nuestra Señora de las Islas, regresando con la imagen entre cantos y oración. En las galerías bellamente adornada se celebró la Santa Misa. La ceremonia tuvo momentos de gran intimidad porque siete hermanos isleños, empezaron a participar de la pertenencia del Pueblo de Dios al recibir el bautismo, como también durante el rezo por las intenciones de los presentes. Finalizados los actos litúrgicos, los vecinos pudieron apreciar y adquirir algunos de los trabajos realizados por los alumnos. Luego de disfrutar del almuerzo, unas alumnas paraguayas bailaron danzas típicas de su país en el parque. Nuestra Señora de las Islas, concedió a los que llegaron hasta su hogar un día pleno de bendiciones. ¡Gracias a todos los que hicieron posible que nuevamente los isleños hayan podido festejar esta fiesta junto a la Virgen de las Islas!





Celebrando la Fiesta de Nuestra Señora de las Islas



SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN La Virgen María es la "llena de gracia" desde su concepción en el vientre de su madre Santa Ana. Dios la preservó de todo pecado, pero no la liberó de los problemas, sacrificios y dolores de esta vida. La Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a participar y celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen el próximo miércoles 8 Diciembre, en el atrio del templo. La ceremonia central se iniciará a las 09:30 h. con la procesión de los fieles alrededor de la plaza para a continuación celebrar la Santa Misa y consagración de los niños que han tomado la primera comunión a la Santísima Virgen También habrá misa por la Inmaculada los días 7 y 8 de diciembre a las 19 h. en la Catedral. Virgen María, Madre de misericordia, te encomendamos todas nuestras dificultades y súplicas.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción



ASAMBLEA ECLESIAL Ya finalizó la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, en modalidad mixta, con un pequeño grupo reunido presencialmente en México, mientras la mayoría participó desde sus países a través de plataformas digitales. El itinerario espiritual de los últimos meses permitió poner las bases para configurar una conciencia comunitaria que se traduce en una convocatoria sin precedentes en la historia de la Iglesia. Para que "Todos seamos discípulos misioneros en salida" se requiere de una actitud constante de escucha orante, apertura al diálogo y discernimiento activo, sobre todo, desde la firme convicción de que nadie será excluido, acallado o ignorado. El proceso de escucha, elemento inherente de la sinodalidad se ha de convertir cada vez más en el mecanismo irrenunciable para buscar y hallar la voluntad de Dios en el Pueblo de Dios Solo desde el convencimiento del papel profético del Pueblo de Dios, el viento fresco del Espíritu soplará entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, verdaderos protagonistas de la acción evangelizadora. ¡A no bajar los brazos y seguir trabajando por la salvación de todos los hombres y de todo el hombre!

Concluyó la Asamblea Eclesial



REZAR POR LOS CATEQUISTAS El papa Francisco dedicó su intención de diciembre a rezar por los catequistas, reconociendo su labor como un ministerio al servicio de la misión de la Iglesia. El Santo Padre agradeció el entusiasmo de los bautizados que con un continuado esfuerzo y alegría transmiten la fe, a la vez que los alienta a seguir anunciando el Evangelio "con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos". Resaltó que: ser catequista, no es un trabajo, se trata más bien de enseñar con paciencia, de acompañar, de anunciar la alegría del Evangelio "pero no con bocina", sino con la propia vida, con mansedumbre, con valentía y creatividad. Se puede ver el video en el link: https://youtu.be/2HDnv6UYC6w ¡Gracias a todos los catequistas por su invalorable tarea! PROXIMOS EVENTOS El sábado 11 de diciembre, la comunidad del barrio Los Pioneros se apresta a celebrar su fiesta patronal bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe en el campito donde están avanzando la construcción de su capilla. ¡¡Qué la virgen de Guadalupe los bendiga y acompañe!! El 8 de diciembre, la FM 91.3 Santa María celebrará un nuevo aniversario de su primera transmisión, jalonando un año más de fructífero servicio a la Iglesia y a la comunidad de Campana. ¡¡Felicidades y por muchos años más de verdadero compromiso social!! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com