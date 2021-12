Mindfulness para tratar el estrés: Cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes

P U B L I C



¿Qué es el Mindfulness? Dentro de las técnicas de meditación existen varias y Mindfulness es una de ellas. Esta técnica ya está siendo aplicada en el mundo hace décadas. Hoy Mindfulness es aplicada en países de Europa como España, también USA etc., por profesionales médicos de diferentes especialidades… Neurología, Cardiología, Fisioterapia, etc. Mindfulness es una técnica de meditación ancestral, que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Así es como un cardiólogo de Harvard ha viajado al Tibet a aprender Mindfulness desde el Budismo, para todos sus pacientes, aún aplicándolo a los pacientes en terapia intensiva. ¿Porque Mindfulness? Porque a través de su aprendizaje y la continuidad de sus prácticas los médicos han logrado disminuir el estrés de sus pacientes, y como consecuencia de ello también lograron disminuir la medicación de los mismos. ¿Como actúa el Mindfulness en nuestro interior? Nuestro cuerpo es una máquina, la que responde a diferentes estímulos. Emocionalmente a diario nos vemos afectados por muchas situaciones que nos generan un alto nivel de estrés. Muchas son las acciones químicas dentro de nuestro organismo, como consecuencia de nuestro alto nivel de estrés,(ejemplo: hormonas como cortisol, adrenalina) mientras no somos solo un cuerpo físico, dado que paralelamente se encuentra nuestro cuerpo emocional que muchas veces no podemos controlar. Eso sin lugar a dudas genera la acción de sustancias químicas que terminan afectando nuestras arterias, nivel de azúcar en sangre, nuestro corazón, etc. A través del estrés y sin poder manejarlo a menudo nuestra mente se convierte en lo que podíamos llamar una MENTE PARABRISAS la que va sin parar del pasado al futuro, así es que estamos permanentemente pensando en algo que hicimos o que nos ocurrió y en algo que debemos hacer mas tarde o mañana. Entonces vamos del PASADO al FUTURO sin poder parar en el tan ansiado PRESENTE. Minfulness a pesar de nuestra realidad HOY Hoy nuestra vida se encuentra atravesada por un sinfín de situaciones que por angustias, tristezas y diferentes problemáticas más tarde o más temprano terminan afectando nuestra salud. Por este motivo la práctica de Mindfulness hoy es más necesaria que nunca, ya que necesitamos parar, hacer una pausa en nuestra vida que nos permita tomar fuerzas para continuar de otro modo…una pausa que nos permita disfrutar de las cosas simples y así reducir nuestros altos niveles de estrés. ¿Que trae consigo las diferentes prácticas de Mindfulness? *agudiza la atención *mejora nuestra memoria *reduce el estrés emocional (tristeza, culpa, angustias) *da mayor felicidad *mejora nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, entre otras. Como Instructora de Mindfulness y a través de los distintos talleres que suelo realizar en Argentina y en otros países de habla hispana, he comprobado los hermosos efectos de estas prácticas y sus resultados. Un cariño y hasta el próximo encuentro.



Sandra Moreno Jaicovsky Instagram @espacioterapeuticozonanorte