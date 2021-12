ALMA: La categoria está desarrollando la última carrera del calendario en el autódromo de La Plata este fin de semana con otro interesante parque de autos. Desde las 9 hs comienza con su espectáculo. BICICLETA: Como ya adelantamos en esta sección el ex piloto de automovilismo no está en la alta competencia y parece que extraña para eso sus amigos a Don Andres Rivero le compraron una bicicleta para que desde algún lugar corra en algo y ya lo inscribieron para que al menos tenga competiciones. EMOCIONADO: Así se lo vio a Federico Sfreddo en la última carrera de karting en el kartódromo de Zárate cuando en la final sus motores venían ocupando los primeros cuatro lugares que lo llevó a tal actitud. HERMANOS: Continuando con Sfreddo en reciente nota radial aseguró que aún no confirmó si su hermano Alejandro estará en su equipo para la temporada que se viene. Y papá Pablo que dice de esta actitud? COCINAR: Continuando con papá Pablo Sfreddo aún no llegó a concretar la posibilidad de cocinar sus afamados pejerreyes para quien tuvo la invitación aunque quienes conocen la historia aseguran que nunca los componentes de ese programa radial pusieron la fecha para tal encuentro gastronómico. Mirá vos! ENTREVER: El pasado 17 de noviembre cumplió un añito más de vida Guillermo Fernandez donde en el momento de los festejos dejó entrever que hay muchas ganas de continuar en la alta competencia con su hijo Gastón en el TC 1100 de Alma. VISITAR: Viene de visitar Disney Word con su familia para que básicamente su hija pudiera tal agradable lugar y se lo vio muy contento a Lauro Guidi donde al oriundo de Lima lo confundieron en pleno paseo con Pluto. La gente que es mala y comenta!! FORMULA CITROEN: La monomarca llega al autódromo de La Plata por otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 11 hs arranca con su propuesta. FORMULA 3 METROPOLITANA: La categoria visita el autódromo de San Juan para llevar adelante otra fecha del campeonato con otro parque interesante este fin de semana. Donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. TRABAJAR: Como ya dejamos en esta sección el año próximo se sumará el piloto local Juan Zucconi que ya viene trabajando para con auto propio estar desde la primera del año venidero. GANADORES: La categoria Kart Plus viene de correr otra fecha del campeonato en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron en la clase Promocional: Ludmila Ibarra. Pre Juniors: Thiago Falivene. Juniors: Gabriel Ramallo.150 4T: Tomás Petrone. Master: Gaston Lencina y Master C: Benjamin Crotta. ALCANZAR: Otra buena performance para el cierre de otro año para Carlos Debesa que una vez más alcanza campeonatos en cuatriciclo como en motocross que sumen el nivel del representante local. Felicitaciones! CAMPEON: Un nuevo campeonato se sumo al presente calendario como el obtenido por el mendocino Julian Santero en la Clase Tres del Turismo Nacional con el Toyota oficial con el equipo tiene como jefe a Tito Bessone. CONTENTO: Así se mostró el limeño Yamil Bottani con el cambio de la fecha del automóvil porque deseaba traer su Chevy para acompañar donde su auto no pasa desapercibido y los hinchas del moño agradecidos. SATISFACCION: Viene de correr en karting en la categoria Kart Plus y la idea de Gastón Brown el oriundo de Lima corrió en la Clase C con la atención de su karting por Marcelo Lopez y mas allá de su puesto la satisfaccion de volvera un viejo amor. DECISION: Continuando con Brown tiene en su haber su auto Fiat Uno con el cual viene corriendo en la categoria Alma y en el receso deberá tomar una decisión de donde correrá el año venidero si en la tres de Alma o en karting en la categoria Kart Plus. TURISMO PISTA: La categoria visita este fin de semana el autódromo cordobés por la última carrera del campeonato con sus tres clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través de Carburando. CONOCER: El representante de Zárate Leandro Cracco será parte de la clase Uno cerrando su temporada con un año donde conociendo la categoria fue acompañando experiencia. FUTURO: De cara al futuro Don Cracco ya confirmó que continuará con el equipo actual y seguirá en la categoria en la Clase Uno para seguir creciendo en esta propuesta y se mostró motivado para el año próximo. PODIO: Fue un buen fin de semana para el rubio Nicolás Brugognone en la última carrera de la categoria Kart Plus donde ganó la clasificación y en la final alcanzó el segundo puesto y sumándose al podio de la mano de Bidegain. SORTEO: Y si algo le faltaba a Nicolas era que a la hora del sorteo se llevó un motor como para de cerrar el fin de semana soñado para que Elisa que mas de sacarle las fotos lo abrazó con mucha alegría y amor. PASION: Más allá de cualquier resultado el hecho de estar en pista demuestra una vez mas su pasión por el mundo del karting y Gastón Gasperini continua corriendo en la categoria Kart Plus donde logró algunos campeonatos. TURISMO CARRETERA: Llega el cierre de un nuevo campeonato para la categoria en el autódromo de San Juan este fin de semana donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. DOLOR: La última fecha del Enduro Baires se desarrollo en Salto el pasado fin de semana y el representante local no fue parte de la misma dado que Ariel Melon presentaba un fuerte dolor en su cuerpo que lo dejó sin chanses de correr. PODER: Esto además lo imposibilitó a Melon poder pelear el campeonato y finalmente quedó con el segundo puesto por el título y ya tomó todo su trabajo en el próximo campeonato en el año 2022. PENSAR: Por el momento de volver a la actividad por parte de Delfina Villaberde se piensa en un viejo amor de ella que es el karting y con este receso se evaluará en cual categoria estará participando para desarrollar todo el campeonato. TC PISTA: La categoria llega este fin de semana al autódromo de San Juan para realizar su última carrera del presente campeonato. Televisa la TV Publica desde las 11 hs. MOSTRARSE: El zarateño Emiliano Falivene está segundo en la Clase 150 4T de la categoria Kart Plus y si bien lo separan varios puntos del primero se mostró contento por todo lo que pudo realizar en esta temporada. DESLIZAR: Días atras German Henze dejó deslizar que tiene ganas de realizar la carrera de la costa y con su equipo se piensa en el próximo año sumarse al Enduro Baires donde viene de hacer una buena performance ganando cuando corrieron en Campana. RESULTADO: Finalmente Gabriel Delucca pudo ser parte del campeonato argentino que se corrió en Trenque Launquen dias atras pero el representante de Zárate no tuvo su mejor performance y no logro el resultado que se fue a buscar. ENCUENTRO: En la vecina ciudad de Zárate se está desarrollando durante este fin de semana un encuentro de autos con la presencia de vehículos de competición en la costanera durante todo el dia. TITULO: Nuevo título para Cristian Iglesias en el mundo de las picadas donde el picódromo de San Pedro alcanzó otro más esta vez en la clase ocho y era algo que mucho deseaba. CONTINUAR: La realidad es que Iglesias no desea el próximo año continuar en el clase ocho porque estará corriendo su hijo en esta clase y no quiere competir con el y esto inevitablemente lo llevará a otra propuesta en las picadas. Si el cabezón lo dice! INCORPORO: Desde hace poco tiempo la ciudad de Zárate ha incorporado un campeón de automovilismo que logró su título en la categoria Alma en su momento.Lo concreto es que Hugo Mauro decidió vivir allí y acá se lo extraña. Mirá vos! SORPRESA: Los amigos y allegados aún no tienen muy en claro que está realizando el popular Mauro Santucho vinculado al Boat Club donde estaría en un emprendimiento de curso de manejo de conduccion náutica para llegar aser conductor lo que resulta una sorpresa para los allegados. ASADOS: Los clásicos asados en lo de Fernando Moreno mantienen esta posibilidad los viernes por la noche donde como siempre se destacan los morrones rellenos que don Yimmi logra la alegria de los comenzales. FIESTA: Como ya es de dominio público la fecha del automovil se suspendió por cuestiones meteorológicas y se pasó para el próximo fin de semana en el mismo lugar elegido y será en el sábado y domingo. AUSENCIA: La ausencia de Alfonso en la última carrera se debió a que por razones personales no pudo correry además papá Mariano interpretó que en la semana previa no pudo ir a girarlo que abortó cualquier posibilidad de correr. Cosas de la dinastía Raina vio! CAMPEON II: Tras el desarrollo de la categoria Fiat Competizzione el flamante campeón Daniel Belli se llevó el título en el autódromo porteño el pasado fin de semana. REGRESO: El regreso de Nacho Lopez a la categoria Kart Plus donde en laúltima carrera en el kartódromo de Zárate desarrolló una buena performance, pero al llegar a la técnica no pudo superar la misma y terminó Ignacio quedándose con las manos vacias. OLVIDARSE: En esto de regresar también selo pudo ver a Mariano Alvarez que dejó la sensación de no olvidarse de nada y en la final alcanzó el cuarto puesto con la atención de Federico Sfreddo sin confirmar si estará en la próxima competencia. QUEDAR: El Super TC 2000 viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo capitalino donde el piloto local Matias Milla con el Renault del equipo clasificó décimo para en el final quedar sexto. CUARTO: Ese fue el puesto obtenido por el limeño Yamil Bottani en la Clase GTB en elTC Regional en el autódromo de La Plata donde con la Chevy sumó puntos para el campeonato tratando de quedarse con el dígito en los laterales. IDEA: La idea de Battani tiene todo encaminado para el próximo año siguiendo en la categoria TC Regional y con el tema presupuesto se está trabajando para lo que viene con el mismo equipo de competición tras lo positivo fue en esta temporada. REPETIR: Luego de una carrera muy entretenida repitió una vez mas un campeonato en el Supoer TC 2000 Agustin Canapino a bordo de su Chevrolet en el autodromo capitalino.

