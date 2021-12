Se jugará en La Josefa y Villanueva. Las zonas A y B concluyen la fase regular y definen sus clasificados a Octavos de Final. Las intensas lluvias del pasado domingo obligaron a interrumpir la programación de la fecha del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol que se había pautado para el pasado fin de semana. Así, solo pudo definirse la Zona C hasta el momento: San Luciano (5 puntos) terminó en la primera posición; Lechuga (4) se ubicó 2º por mejor diferencia de gol; y Villanueva (4) finalizó 3º. Los tres equipos avanzaron a los Octavos de Final, mientras Mega Juniors (3) quedó eliminado. Hoy se disputará la tercer y última jornada de los otros dos grupos que tienen cuatro equipos. En la Zona A se medirán Otamendi (6) vs San Cayetano (0) desde las 12.00 en La Josefa; y San Jacinto (3) vs Del Pino (3) también desde las 12.00, pero en cancha de Villanueva. En tanto, por la Zona B se enfrentarán: La Josefa (4) vs Urquiza (0) desde las 14.00 horas en La Josefa; y Barrio Lubo (4) vs Santa Lucía (3) desde las 10.00 en Villanueva. En la Zona D (de cinco equipos) se completará la cuarta y anteúltima fecha, dado que ya se disputó un encuentro: el pasado sábado, Atlético Las Campanas le ganó 3-0 a Leones Azules y se aseguró el primer puesto del grupo con cuatro victorias en cuatro presentaciones. La programación se completará hoy con el duelo entre El Junior (3 puntos) y Atlético Las Praderas (0) en cancha de La Josefa desde las 10.00 horas. Libre queda Albizola (6). Finalmente, por la Zona E (también de cinco equipos) hoy jugarán: Defensores de La Esperanza (7) vs Norte FC (3) desde las 14.00 en Villanueva; y Deportivo San Felipe (4) vs Desamparados (3) desde las 16.00, también en Villanueva. Libre queda Las Palmas (0). TERCERA Y CUARTA Este domingo, además, también se desarrollará íntegramente la programación de nuevas fechas de los campeonatos de Tercera y Cuarta División de la Liga Campanense. Los partidos de Tercera División se jugarán desde las 8.40 horas: seis en cancha de Otamendi y otros seis en Santa Lucía. En tanto, los seis encuentros de Cuarta División se disputarán en cancha de Lechuga desde las 9.00.

