CASI CLASIFICADO En la continuidad de la 24ª y anteúltima fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional, Boca Juniors apenas consiguió un empate en su visita al colista Arsenal de Sarandí, contra el que igualó 1-1. De esa manera, no pudo asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, aunque a la noche quedó muy cerca de hacerlo por el empate 2-2 de Lanús frente a Rosario Central. De hecho, si Independiente no derrota hoy a San Lorenzo, el Xeneize ya tendrá su boleto a la próxima edición del máximo certamen continental. Además, este sábado también jugaron: Sarmiento 1-2 Talleres, Godoy Cruz 2-2 Platense y Huracán 1-0 Racing Club (el campanense Leonardo Sigali fue titular en el equipo de Fernando Gago).



SE CIERRA LA FECHA Entre hoy y mañana concluirá esta 24ª jornada. Este domingo habrá tres partidos: a las 17.00 se disputará el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes; desde las 19.15, Independiente está obligado a ganarle el clásico a San Lorenzo para seguir soñando con llegar a la Copa Libertadores; y a las 21.30 horas, el campeón River Plate recibirá a Defensa y Justicia, que busca asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. PRIMERA NACIONAL Mañana lunes se abren las semifinales del Reducido: a las 17.00, Almirante Brown recibe a Barracas Central en Isidro Casanova; y a las 21.10, Ferro Carril Oeste será local ante Quilmes. PRIMERA B METRO Hoy se definen las semifinales del Reducido: Sacachispas recibe a J.J. Urquiza (igualaron 1-1 en la ida), mientras Colegiales será local frente a Los Andes (el Milrayitas ganó 1-0 en Lomas de Zamora). TORNEO FEDERAL A Esta tarde, desde las 18.00 horas, Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever definen el segundo ascenso del Torneo Federal A a la Primera Nacional en la final del Reducido. PSG NO ENGRANA A pesar que es cómodo líder de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain sigue sin encontrar un funcionamiento acorde a la jerarquía de los jugadores que integran el plantel. Ayer, con los cuatro argentinos como titulares (Paredes, Di María, Messi e Icardi), apenas pudo rescatar un empate 1-1 ante Lens con un gol de Wujnaldum a los 47 minutos del segundo tiempo. Igualmente, estiró su ventaja a 13 puntos, dado que Olympique de Marsella cayó 2-1 como local ante Brest. AHORA LIDERA EL CITY La 15ª fecha de la Premier League dejó un cambio de mando en el campeonato: Manchester City (35 puntos) venció 3-1 como visitante a Watford y saltó a la punta por la derrota de Chelsea (33), 3-2 frente a West Ham (Manuel Lanzini anotó de penal). Por su parte, Liverpool (34) avanzó una casilla y quedó segundo tras superar 1-0 a Wolverhampton. SERIE A: CIMA APRETADA El inicio de la 16ª fecha de la Serie A de Italia modificó y apretó la cima de la tabla de posiciones en Italia. Atalanta bajó a Napoli al ganarle 3-2 como visitante y se prendió en la lucha. Este resultado fue aprovechado por Milan (2-0 a Salernitana) para quedar nuevamente como líder. Mientras tanto, Inter continúa su levantada: ayer venció 3-0 a Roma. Así, ahora, Milan manda con 38 puntos; Inter es escolta con 37; Napoli quedó tercero con 36; y Atalanta está cuarto con 34

