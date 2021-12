El gobernador Kicillof y Pedro Milla inauguraron el Centro de Formación Laboral Nº407

P U B L I C



Lo hizo para inaugurar junto a la Ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio) Pedro Milla e importantes dirigentes sindicales nacionales, el Centro de Formación Laboral Nro. 407 especializado en hidrocarburos, biocombustibles y derivados. También dejó inaugurada la Alcaidía junto al Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak. La provincia de Buenos Aires tiene su primer establecimiento educativo dedicado a la capacitación de mano obra calificada para el sector de hidrocarburos, biocombustibles y derivados, un paso más hacia su consolidación como un distrito petrolero. Este lunes y con la presencia del gobernador Axel Kicillof, se inauguró el Centro de Formación Profesional Nº407, proyecto impulsado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana y liderado por el secretario general de la Federación Sindical Argentina, Pedro Milla. "El movimiento obrero da el ejemplo de nuevo", remarcó Kicillof durante el evento inaugural, llevado a cabo en Moreno al 300. "Para nosotros es un verdadero orgullo que mientras el movimiento obrero construye organización, veamos también que construye formación, que construye enseñanza, que con aportes de la provincia construye para siempre el futuro". El mandatorio provincial señaló que su distrito se ocupa del procesar el 80 por ciento del petróleo producido en la República Argentina, por lo que debe ser consideraba "motor de la actividad y del futuro de los hidrocarburos". "Este no es el primer centro de preparación y formación de trabajadores para el petróleo, pero si es el primero donde confluyen el sindicato, los trabajadores y el Estado provincial pensando en las cuestiones de fondo. Tampoco es casualidad que esté en Campana: me alcanzaron un escrito del historiador Trujillo que me hizo descubrir que la primera refinación de petróleo en Argentina se realizó en Campana. O sea que en la provincia refinamos petróleo desde principios del siglo XX", destacó el gobernador. Kicillof sostuvo que "el destino de la provincia de Buenos Aires está siempre atado a la manufactura" y dijo que "cuando le va mal a la industria y a los trabajadores" también le va mal al distrito, eligiendo como ejemplo la gestión anterior, a la que calificó como "modelo de especulación financiera y de timba". "Nos encajaron una deuda de 44 mil millones de dólares entre gallos y medianoches para garantizarle a los especuladores que habían ingresado al país que podían salir con dólares y con ganancias. Los dólares del FMI lo deben los empresarios y los trabajadores argentinos, pero se los llevó un puñado de vivos que hoy deben estar señalados, porque es responsabilidad y culpa de esos especuladores que tengamos estos problemas", fustigó el mandatario provincial. Más adelante en su discurso, Kicillof volvió a exaltar al sector gremial al referirse a las horas más apremiantes de la lucha contra el coronavirus, recordando llamado de líderes sindicales para poner a disposición sanatorios y recursos. Y cerró: "Debemos volver a transmitirle a la sociedad -después de cuatro años de neoliberalismo y dos de pandemia- que hay que reconstruir el futuro. Y en eso estamos trabajando". El CFL 407 será gratuito y abierto para todos los vecinos que deseen insertarse en el mercado laboral de la industria energética. Las capacitaciones comenzarán el año que viene y girarán en torno a las operaciones y mantenimiento en planta refinadora de hidrocarburos, seguridad e higiene y administración. "Es un día especial para los trabajadores petroleros y estamos muy contentos con esta escuela de formación, con el gobernador y la ministra (de Trabajo) nos han permitido llevar a cabo. Un proyecto que va a funcionar con los trabajadores activos y también la comunidad, para que los miles de jóvenes que hoy no están insertados en el mercado laboral, puedan capacitarse e ingresar en las empresas de nuestra jurisdicción", expresó Pedro Milla. El secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles valoró además el apoyo del sector privado: "La inversión que han hecho las empresas en la provincia y a lo largo de todo el país da muestras de lo que es el compromiso con nuestra querida Argentina". Milla puso como ejemplo la obra de expansión en la refinería de Axion energy, que durante su ejecución dio empleo a miles de trabajadores, y también la inversión llevada a cabo en la refinería de YPF. El referente gremial comentó asimismo que la oferta de cursos disponible en el CFL 407 se compartirá también con otras jurisdicciones sindicales como la de Avellaneda y Bahía Blanca. "Tenemos que articular no solamente con los sindicatos petroleros sino con los de diferentes actividades. Es lo más importante que uno puede tener como anhelo. En septiembre, hubo casi 19 mil puestos de trabajo creados por la actividad privada. Esto quiere decir que la economía ya está funcionando como corresponde. Por eso, necesitamos capacitación porque en un futuro no muy lejano, en la provincia de Buenos Aires se va a instalar las operaciones off shore y debemos ir preparándonos". "Trabajamos codo a codo con los sindicatos porque nos guía el modelo de desarrollo de una provincia industrial, con buenos salarios y empleos dignos que garanticen todos los derechos", expresó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, al tiempo que agregó: "A partir de la unión entre el Estado y los trabajadores, aquí vamos a poder formar a los jóvenes de Campana y de regiones cercanas con conocimientos muy necesarios para un sector tan complejo como el de hidrocarburos". También participaron del acto el secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Pablo Moyano; y los titulares de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Por Campana estuvieron Abel Furlán de la UOM y Oscar Villarreal de la UOCRA, entre otros referentes gremiales. En representación del Instituto Provincial de Formación Laboral, participaron el secretario ejecutivo Damián Ledesma; el director de Gestión de la Formación Laboral, Darío Spampinato; y la coordinadora de las regiones 11 y 12 del instituto, Rosa Puppo. A su vez, asistieron del MTPBA los subsecretarios Emiliano Ré (Inspección del Trabajo) y Leandro Macía (Relaciones del Trabajo). Además estuvieron presentes el director provincial de Delegaciones Regionales y de Empleo, Miguel Funes; y el coordinador de la Zona V del ministerio de Trabajo bonaerense, Damián Furchi. También participaron el subsecretario de Energía del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gastón Ghioni; la secretaria ejecutiva de la COPRET, de la Dirección General de Cultura y Educación, Stella Escobar; la diputada provincial Soledad Alonso (FdT) y la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos de Campana, Soledad Calle. En tanto, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Social de la Nación, concurrieron el subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón; y la directora nacional de Formación Continua, Edith Byk. Por otro lado, concurrieron representantes de las empresas YPF, Axion, Petromining, Vitco, Eittor, Biocombustibles, Pobater, City Gas, Julio Bruni, Caracciolo Gas, Cañuelas Gas, YPF Gas Mercedes, Líder Gas, Gas Areco, Ital Gas, Dolores Gas, SGS Argentina, Vuro Beritas, y Camin Cargo.

El Centro de Formación Laboral 407 inaugurado ayer. Es el primero de gestión estatal especializado en el sector petrolero y nace con el objetivo de proveer mano de obra calificada a la región.





El gobernador Kicillof y la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec junto a Pedro Milla y referentes del sindicalismo nacional realizando el corte de cinta que deja inaugurado el CFL 407.





Numerosa concurrencia acompañó la inauguración del Centro de Formación Laboral Nro. 407.





"El movimiento obrero da el ejemplo de nuevo", remarcó Kicillof durante el evento inaugural. Alonso y Ortega acompañaron la inauguración La diputada provincial Soledad Alonso y el diputado nacional Carlos Ortega acompañaron la inauguración del Centro de Formación Profesional 407. "La apertura del Centro de Formación Profesional 407 es fundamental para la profesionalización de los y las trabajadoras y también para que los empresarios puedan tener personal calificado a la hora de contratarlo", manifestó la legisladora provincial. Alonso celebró la coordinación entre "el movimiento obrero organizado, en este caso el sindicato petrolero, con el Estado", y señaló que el CFL "tiene miras de ayudar a la ciudadanía toda, a trabajadores registrados y otros que posiblemente a través de esos cursos puedan acceder a un trabajo formal". "La provincia de Buenos Aires en pandemia inyectó cursos, capacitaciones, apuntó mucho a la formación profesional porque es lo más importante en carácter cualitativo que necesitan los empresarios que apuestan a nuestro país para poder adquirir trabajadores y trabajadoras en condiciones de afrontar los empleos del siglo XXI", sostuvo la legisladora. Además, se mostró "orgullosa del trabajo del gremio petrolero y de Pedro Milla" y dijo que "si Buenos Aires tiene que ser una provincia petrolera, Campana tiene que ser su cuna", en referencia a las primeras refinaciones de petróleo en el país llevadas a cabo en nuestra ciudad a principios del siglo pasado.

Alonso y Ortega junto a la ministra Mara Ruiz Malec y Pedro Milla