Mariano Chausis conducirá el Colegio de Magistrados y Funcionarios Local hasta el 2023

Sucedió de Christian Fabio, quien asumió como Secretario de la mesa directiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

Ayer lunes tuvo lugar en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del departamento judicial Zárate Campana se llevó a cabo la correspondiente Asamblea de renovación de autoridades, siendo electo nuevo presidente de la institución por los próximos dos años el Juez Mariano Chausis, titular del Juzgado de Garantías 4 de Escobar y subrogante en el Tribunal en lo Criminal Nro. 2 de Campana.

Secundado por la Jueza Penal Juvenil Bárbara Aleka, Chausis sucede al fiscal Christian Fabio quien se aleja de la presidencia luego de 8 años de gestión, para cumplir funciones como Secretario de la mesa directiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

"Agradezco todos y cada uno de los colegiados quienes hicieron que el colegio durante estos últimos años tuviera un rol protagónico en la vida institucional de la Magistratura Asociativa no sólo a nivel provincial sino también Nacional. Fueron 8 años de trabajo intenso, con muchos objetivos cumplidos. A partir de hoy el Dr. Mariano Chausis Juez y la Dra. Bárbara Halecka Jueza seguirán al frente del colegio durante los próximos dos años y les deseo lo mejor en este camino que inician. Hace ya ocho años tuvimos la posibilidad y asumimos con responsabilidad la gestión de este Colegio. Por aquel entonces contábamos con la necesidad de que Zárate Campana pudiera seguir manteniendo un rol Institucional importante y por qué no aún mayor, basado en un espíritu asociativo de integración y participación de todas y todos los colegiados. Sabíamos que había integrantes del Poder Judicial que no nos conocían y allí fuimos a buscarlos. Sabíamos también que había una porción de judiciales que querían compartir nuestro espacio y de esa manera lo fuimos haciendo. Sabíamos que nuestro Colegio necesitaba tener un lugar de pertenencia. Un lugar que nos juntara y gracias al esfuerzo y ayuda de quienes nos precedieron y también a la decisión de quienes estábamos al frente es que contamos con nuestro lugar, en San Martín 458. Sabíamos que el Colegio debía tener un espacio académico propio y también compartido con todas y cada una de las Facultades y Universidades que acompañaran en la formación y capacitación de todos. Somos un Colegio de puertas abiertas y de cara a la sociedad y eso no solo se construye con la impronta de quienes gestionamos sino también con todos y cada uno de los socios que la componen. Sabíamos que queríamos comunicar lo que hacemos. Hoy con mucho orgullo contamos con un espacio de radio semanal y una revista digital de excelencia. Hoy nos despedirnos de la responsabilidad de la gestión pero seguramente estaremos acompañando a colegas, compañeros y por qué no amigos durante las gestiones venideras. Agradecemos a todos y a cada uno de quienes hayan formado parte en este largo camino emprendido allá por el año 2013. Pedimos disculpas también, de los errores cometidos. Nos vamos con alegría y orgullo de pertenecer a Zárate Campana, augurando a quienes continúen con esta responsabilidad el mejor de los deseos en la gestión. Nos estaremos viendo. Gracias totales".



La Asamblea de renovación de autoridades tuvo lugar ayer en la sede de San Martín 458.

NUEVA EDICIÓN DE ESPACIO JUDICIAL

Con notas especiales dedicadas al Congreso Colegio De Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos realizado en Luján y el Bicentenario del Poder Judicial Bonaerense; ya está disponible en las redes la 5ta. edición de Espacio Judicial, revista electrónica editada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Zárate Campana, cuyo enlace se encuentra en las redes sociales de la institución. Entre las principales notas también se encuentran "Implementando Scrumban en el Poder Judicial Bonaerense" por el Defensor Oficial Francisco Morel Otamendi; "Un fugaz vistazo al funcionamiento de una UFI en la Provincia de Buenos Aires" por María Florencia Idayaga, Secretaria del Ministerio Público fiscal; "Todo Juez es político: conociendo desde adentro a Mario Juliano", por Catalina Fernández Duvivier, Auxiliar Letrada del Ministerio Público; "El rol multifuero del Asesor de Incapaces", por Christian Figueroa, Asesor de Incapaces; "La justicia en el barrio", por el Fiscal Christian Fabio; y "Siempre se hizo así", por la Jueza Mariana Lirusso.



