AXION Energy fue anfitrión del segundo encuentro de Biscayne Roadster

El pasado domingo, la empresa abasteció de combustible a más de 10 automóviles fabricados por Bessia Motorsport que maravillaron a grandes y chicos en nuestra ciudad. El pasado domingo se llevó a cabo el segundo encuentro de Biscayne Roadster, auto creado por Osvaldo Bessia, en la estación de servicio AXION Energy de Avenida Mitre y San Martín. El mismo comenzó a la mañana temprano en la AXION Energy ubicada en Avenida del Libertador, en Vicente López, donde más de 10 vehículos fabricados por Bessia Motorsport, se abastecieron de combustible para emprender el viaje a Campana. Al igual que en el primer encuentro, realizado en el hotel Sheraton de Pilar el año pasado, la lluvia fue uno de los protagonistas de la jornada puesto que, los Biscayne Roadster, tuvieron que atravesarla para arribar a nuestra ciudad. Así, tras reabastecerse de combustible, los autos se estacionaron en la AXION y, con el correr de los minutos, maravillaron a grandes y chicos. Asimismo, estuvo presente Osvaldo Bessia, campeón de Fórmula 2 en los años 1970 y 1971, que a principios de los 70´comenzó a fabricar autos artesanalmente en el país. El primero fue el Lotus Seven (264 unidades) y posteriormente el Biscayne GT40 (7 unidades). A partir del año 1992, empezó a fabricar el Biscayne Roadster arribando actualmente a los 174 vehículos, de los cuales 150 permanecen en el país y 24 se encuentran en el exterior. Entre los privilegiados que tienen el automóvil se encuentran el piloto de Rally Sébastien Loeb y un príncipe en Kuwait además el fallecido Roger Moore, actor que interpretó a James Bond, tuvo el suyo. Consultado acerca de qué consideraba que atraía a las personas a adquirirlo, Bessia manifestó: "Los cautiva el auto, la potencia y las líneas que tiene. Si yo no me cansé todavía de verlo y los tengo todo el día encima, o sea, pienso que a la gente le pasa lo mismo". Por otra parte, expresó que no es un auto para guardarlo en un garage sino que es para usarlo: "No es para guardarlo en un garage y tenerlo ahí, el auto es para usarlo. Todos los elementos mecánicos y técnicos que tiene son para ser usados a full, a todo lo que da el material". El Vicepresidente de Operaciones de AXION, Diego Mouriño, recibió a los dueños de los Biscayne Roadster que pudieron disfrutar un brunch mientras escuchaban la música del DJ. "Son autos que tienen una historia increíble y creemos que es la combinación perfecta para el mejor combustible de Argentina, que es el combustible de AXION, así que estamos orgullosos de recibirlos y que puedan probar nuestro combustible" expresó Mouriño. Luego se refirió a los dueños de los automóviles fabricados por Bessia como clientes que valoran la calidad, cuidan sus autos y le ponen lo mejor: "Nosotros queremos ese tipo de clientes que entiendan que la calidad de nuestro combustible es la mejor del país y es ideal para este tipo de autos". Por su parte, Osvaldo Bessia agradeció a los presentes haber asistido al encuentro y a AXION Energy por el apoyo: "Estamos disfrutando mucho, salvo un poquito de agua que cayó en el camino, nos han atendido perfectamente bien, estamos muy contentos y el combustible está rindiendo bárbaro". En lo que respecta al Biscayne Roadster, Bessia especificó que los clientes tienen tres opciones mecánicas que incluyen motores Ford V8 fabricados en Estados Unidos (250 HP, 350HP y 400 HP) y que demanda aproximadamente 3 meses su fabricación. Además, detalló que al ser motores cuya compresión es de 9 a 1 y 10 a 1 requieren combustible de calidad y que el combustible de AXION ha solucionado muchos de los problemas: "Los motores andan muy bien y la gente los quiere. A veces están parados meses y el combustible se mantiene intacto, no se deteriora. En fin, hay muchas causas por la cual nosotros hemos elegido usarlo". Finalmente concluyó: "La verdad que hemos gastado menos combustible que con otras marcas. Yo vengo controlando el tema de los consumos de los autos y el consumo bajó bastante, casi un 7%, así que bueno les agradezco mucho por elegirnos y para mí es un honor".





En la estación de servicio de AXION Energy, de Avenida Mitre y San Martín, los vecinos pudieron apreciar más de 10 Biscayne Roadster.









El Vicepresidente de Operaciones de AXION, Diego Mouriño, junto a Osvaldo Bessia hablaron sobre el evento con los medios locales.

#video se realizó hoy un encuentro de autos artesanales construidos a mano Biscayne Roadster, se expusieron en la estación de servicio Axion Energy Diálogos de Av. Mitre y San Martin, #Campana pic.twitter.com/SXEj5Q0VgQ — Daniel Trila (@dantrila) December 5, 2021