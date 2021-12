El Chief Digital and Information Officer de Tenaris, Alejandro Lammertyn, presentó las últimas experiencias de transformación digital y automación aplicadas en la compañía durante la 23ª Conferencia del Acero del Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). La 23ª Conferencia del Acero del Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) organizó un panel sobre experiencias de industria 4.0 del que participó Alejandro Lammertyn, Chief Digital and Information Officer de Tenaris, compartiendo cómo la compañía está transformando su sistema integrado de fabricación y el vínculo con los clientes a partir de la automación y digitalización de los procesos. Lammertyn hizo foco en la capacidad de Tenaris de crear un doble digital para cada tubo fabricado, siendo posible su tracking en tiempo real a lo largo de la línea de producción. En ese sentido, subrayó la importancia de contar con un sistema de recolección, almacenamiento e interpretación robusto de información. "El dato es el rey, por eso la confianza en su procedencia debe ser total", remarcó. Junto a Lammertyn estuvieron Mauricio Caggioli (AcelorMittal), Roberto Demidchuk (Ternium) y Gustavo Silva De Fraça (Gerdau). El panel tuvo como moderador a José Luis Roces (Instituto Tecnológico de Buenos Aires). La 23ª Conferencia del Acero del IAS contó además con la participación de Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, en el Steel Executive Forum que cerró las actividades. "En el centro de nuestra transformación está la huella digital que usamos para identificar cada tubo, que nos permite vincularlo con cada instancia de la línea, sabiendo por dónde y cuándo pasó, y qué resultados hubo. Almacenar esos datos en la nube nos permite un nivel de visibilidad, control y previsibilidad que aseguran una calidad inusitada hasta hace pocos años, pudiendo intervenir desde cualquier lugar", explicó Lammertyn. En paralelo, y aplicando un esquema de programación dinámica, se logró reducir el work in progress de las líneas y monitorear los indicadores de performance desde un Torre de Control que centraliza las decisiones, permitiendo acciones preventivas y correctivas más precisas, sea referidas a la operación, el mantenimiento o la logística. Por otro lado, y bajo el modelo de RigDirect® ofrecido por Tenaris, los clientes pueden acceder a esta "huella digital" con aplicaciones como PipeTracer®, que entre otras tareas ahorra la necesidad de medir la longitud de los tubos, facilitando las operaciones petroleras en pozo. "La digitalización nos permite tomar el control total del tubo hasta el momento de su bajada. Pero visto con un lente más amplio, nos otorga una planificación integral de la supply chain, desde el pronóstico de la demanda hasta que se produce la corrida del material y se retorna material no utilizado", amplió Lammertyn. Para el referente digital de Tenaris, "el gran desafío de la industria 4.0 no es la tecnología, que está disponible, sino las personas y su skilling correcto" con el objetivo que la innovación y el desarrollo de soluciones informáticas "deje de ser un patrimonio de los departamentos de IT y Automación y sea un valor compartido por toda la organización". Al respecto, consideró que "una visión de liderazgo desde el management es esencial, bajando una línea estratégica clara". El panel de industria 4.0 del IAS analizó asimismo la manera en que el sector siderúrgico puede contribuir al desarrollo tecnológico de sus cadenas de valor. En este punto, Lammertyn destacó el aporte que realiza Tenaris en el marco del Programa ProPymes, que pasó "de promover el entrenamiento y la mejora de la ingeniería industrial a tener una fuerte impronta de transformación digital e industria 4.0". "Tenaris se apoya mucho en terceros para sus procesos de innovación. Para Argentina es clave consolidar un polo PyME orientado a la innovación en el área industrial y puedan trabajar en su aplicación real", afirmó. Sin ir más lejos, hoy el Centro Industrial de Campana, el personal ingresante a área operativas se capacita mediante un simulador de grúas creado por la pyme argentina Delta3 y que, tras ser implementado con éxito en Campana, se exportó a plantas industriales de Tenaris en Italia, Estados Unidos, Rumania, México y va rumbo a otras plazas como Colombia. El equipo reproduce las condiciones reales de planta y sirve para disminuir los riesgos. Además de Lammertyn y Martínez Álvarez, participaron en la 23ª Conferencia del Acero del IAS expertos técnicos de Tenaris, quienes presentaron proyectos vinculados a la optimización de procesos de aceración y tratamiento térmico.

Junto a Alejandro Lammertyn estuvieron Mauricio Caggioli (AcelorMittal), Roberto Demidchuk (Ternium) y Gustavo Silva De Fraça (Gerdau).

En el panel, @AleLammertyn explicó cómo se logró optimizar el trabajo a través de soluciones digitales, mejorando también la relación con el cliente para ofrecer un producto de la más alta #calidad. — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) December 1, 2021