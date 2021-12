Kicillof inauguró 240 nuevas plazas del SPB desde la Alcaidía de Campana

NOTICIA RELACIONADA: El gobernador Kicillof y Pedro Milla inauguraron el Centro de Formación Laboral Nº407 Fue con la presencia del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, el diputado nacional Carlos Ortega y la diputada provincial Soledad Alonso. "Esto permite trasladar los detenidos en comisarías a alcaldías, logrando así que aumente la presencia policial en la vía pública, para la prevención del delito", valoró la legisladora. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la inauguración de 240 plazas para alojar a personas detenidas en distintas unidades del Sistema Penitenciario Bonaerense. Fue desde el municipio de Campana, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la directora provincial de Coordinación de Alcaidías Departamentales, Paula Montero. Además, estuvieron presentes la diputada provincial Soledad Alonso y el diputado nacional Carlos Ortega. "Así como sucedía en materia de educación y salud, nuestro sistema penitenciario también necesitaba una reforma que abordara cambios estructurales y destinara grandes inversiones en el marco de un plan de largo plazo", sostuvo Kicillof y agregó: "Estamos llevando adelante una transformación profunda e histórica del sistema penitenciario bonaerense". En ese sentido, el gobernador destacó que "con el sistema de alcaidías, estaremos en condiciones de reemplazar, cerrar y clausurar los calabozos de las comisarías, que no están preparadas para brindar las condiciones que requieren los detenidos para reinsertarse socialmente y emprender una vida fuera del delito". "En dos años que estuvieron además atravesados por la pandemia, construimos el doble de plazas que se habían creado durante los cuatro años anteriores, en los que se agravó la superpoblación", sostuvo. Se realizó la inauguración simultánea de 72 plazas de la Alcaidía Departamental de Campana; 120 correspondientes a un nuevo pabellón de la Unidad Penitenciaria (UP) Nº 58 de Lomas de Zamora; y 48 instaladas en la UP Nº 26 de Lisandro Olmos, La Plata. "Hoy estamos dando un paso más para culminar el plan de 2.200 plazas que habíamos previsto cuando asumimos y que duplica la cantidad construida durante los cuatro años anteriores", explicó Alak, al tiempo que valoró que "apenas finalice este plan, comenzará otro destinado a construir 10 mil plazas nuevas, alcanzando en poco tiempo el 50% de todo lo que se hizo en 200 años de historia". El Ministro subrayó que "este plan implica un cambio estructural y de paradigma que permitirá sustituir la presencia policial en comisarías al cuidado de los presos por presencia en la vía pública para la seguridad ciudadana preventiva". "Hoy junto a Carlos Ortega participamos de la inauguración de las Ampliaciones de la Alcaidía Departamental Campana, de la U26 de Olmos y de la U58 de Lomas de Zamora", informó la diputada Alonso a través de sus redes sociales. Y precisó: "Se trata de un pabellón para 72 plazas en Campana, uno de 48 plazas en la unidad 26 de Olmos y un pabellón colectivo para 120 plazas, en la unidad 58 de Lomas de Zamora". "Esto permite trasladar los detenidos en comisarías a alcaldías, logrando así que aumente la presencia policial en la vía pública, para la prevención del delito", valoró la legisladora. En el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria se construyeron 2.200 plazas en los últimos dos años y se proyectan inversiones para la creación de cuatro unidades penitenciarias de mil plazas y 15 alcaidías con capacidad para alojar cada una a 300 personas privadas de su libertad. Además, los nuevos espacios incluyen ámbitos educativos y de formación laboral destinados a mejorar la reinserción social y disminuir la tasa de reincidencia, en tanto que al reducir la cantidad de detenidos en las comisarías también aumentará la presencia policial en la vía pública para la prevención del delito. Por su parte, Montero remarcó: "Esta alcaldía tiene como objetivo suplir las detenciones en comisarías de manera progresiva, garantizando y mejorando cualitativamente las condiciones de detención de aquellas personas que, por disposición de la justicia provincial, deban permanecer privadas de su libertad en la etapa inicial del proceso". "Esta inauguración forma parte de un plan de infraestructura penitenciario histórico para garantizar condiciones dignas de detención para las y los alojados", dijo. "Tomamos la decisión de construir 12 mil plazas para que este problema estructural tenga realmente una solución de fondo", concluyó Kicillof. Estuvieron presentes el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la directora de la Alcaidía Departamental de Campana, Jésica Scagna; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; y concejales del distrito.

La directora de la Alcaidía Departamental de Campana, Jésica Scagna, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de justicia Julio Alak.





Antes de la inauguración, el ministro Alak y la diputada Alonso mantuvieron una charla informal sobre temáticas de la ciudad.





El diputado Carlos Ortega y la diputada Soledad Alonso junto al gobernador Axel Kicillof en la inauguración de la Alcaidía.

Hoy junto a @caortega64 participamos de la inauguración de las Ampliaciones de la Alcaldía Departamental Campana, de la U26 de Olmos y de la U58 de Lomas de Zamora. #ObrasQueTransforman pic.twitter.com/9h2cOaarB2 — Soledad Alonso (@soleaalonso) December 6, 2021