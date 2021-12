Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASAN DESAPERCIBIDOS "Avenida Mitre y Catamarca. La intención es buena de pintarlos pero se necesita hacerlos resaltar porque no se ven. Si antes teniendo los colores tradicionales no lo respetaban ahora menos. Por favor una pronta solución" muestra Rodolfo.







SIN LUZ EN SAN FELIPE "En barrio San Felipe, esquina Laprida y Pasteur hace como dos meses no funciona la lámpara de la calle. Espero alguna solución" muestra Dory.