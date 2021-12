La provincia de Buenos Aires implementará el pase sanitario a partir del 21 de diciembre

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el "pase libre con vacuna" y la inmunización libre para la segunda dosis desde los 3 años. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que a partir del 21 de diciembre el distrito implementará un "pase libre con vacuna" a partir de los 13 años para poder acceder a distintas actividades al aire libre y en espacios cerrados. En conferencia de prensa, Kicillof confirmó que el pase sanitario busca profundizar la vacunación con dos dosis entre los bonaerenses. Según explicó el gobernador, el pase será necesario para acceder a eventos masivos al aire libre, y para actividades culturales, recreativas, deportivas y religiosas en espacios cerrados. Además, se solicitará acreditar la vacunación con dos dosis para "la realización de trámites ante organismos públicos y entidades privadas", y en el caso de los "trabajadores que realicen atención al público". "Hoy venimos a hacer un llamado a cuidar lo que tenemos, para preservar lo que hemos ganado con tanto esfuerzo", resaltó el gobernador de Buenos aires. Al anunciar la medida sanitaria, Kicillof advirtió que "en la Provincia los número están creciendo", aunque afirmó que son "700 casos contra 12.000 del pico de la segunda ola". "Es una situación que está lejos de ser grave y dramática, pero preocupa la curva ascendente, así como preocupa el ingreso de la variante Ómicron" de Covid-19, expresó el mandatario provincial, que recordó que "aquel que no está vacunado tiene 14 veces más posibilidades de quedar internado ante un contagio". "Tenemos que lograr, hoy que tenemos la vacuna, concientizar para que sea universal el proceso de vacunación", subrayó Kicillof. También anunció que a partir del este viernes 10 de diciembre habrá en el territorio provincial vacunación libre para la segunda dosis desde los 3 años de edad. "En la provincia de Buenos Aires no se vacuna quien no lo quiere", enfatizó el gobernador en conferencia de prensa desde La Plata. Explicó, en tanto, que "el pase libre con vacuna, sigue la experiencia que han seguido muchos países, y que aquí en la Argentina también tiene medidas de corte similar" como en Tucumán y Salta. "En Tucumán se aceleró el proceso de vacunación", resaltó Kicillof como uno de los objetivos que tiene la Provincia con este pase sanitario que regirá desde el próximo 21 de diciembre.

En conferencia de prensa, Kicillof confirmó que el pase sanitario busca profundizar la vacunación con dos dosis entre los bonaerenses.