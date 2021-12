P U B L I C







Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Espejo, último escalón de re ordenamiento de nuestras emociones, cortar con la ilusión de las apariencias. Ver la verdad. Cambio de rumbo. Día 135 del año solar semilla 3. Día 23 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 2 de la 20ava semana del año, semana amarilla estamos en el día 98 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 98 - Espejo 7, guiado por el Perro. Nos hace re acomodar o cortar con nuestro par. Día para cambiarle el rumbo a la relación de pareja o darle un corte definitivo. Hoy se baraja y se da de nuevo o se decide cortar con la ilusión de tener pareja, que se viene estirando a pesar de que ya se sabe de sobra que las cosas no van más. El Espejo nos hace hacer un cambio de rumbo de 90º, se corta con la mala vibra, se corta con lo que pesa, se corta con las apariencias. Basta de sacrificios. Ya no podemos seguir de esta manera, cortar de raíz, no podemos seguir desperdiciando las oportunidades que el cosmos nos muestra y por estar distraídos en un espejismo no podemos detectar. Esta Energía es la obsidiana, el pedernal, el chaye (vidrio cortante) es un día sagrado para pedir cortar con todas las enfermedades, problemas, obstáculos, dificultad, enemistad, mala vibra. La gente que nace en un día ETZNAB, pueden ser grandes médicos, o buenos comunicadores. Hoy podemos ver imágenes que no queremos ver, porque esta energía nos las muestra. Excelente día para rituales, pedidos o visualización de corte de lazos. Esos que nos contaminan nos detienen, nos retrasan, y no nos dejan evolucionar. Hoy hay Energía para levantar la vibra. Excelente para la enseñanza. Buena jornada para abrir los ojos de una vez por todas. IN LAK` ECH.



